De nieuwe Toyota Prius is een… Hyundai

Weet je nog dat de Hyundai Ioniq 5 eigenlijk alleen Ioniq 5 zou gaan heten? Uiteindelijk durfde Hyundai dat niet aan en heet een groot deel van de modellen nu Hyundai Ioniq. Vandaag trekt Hyundai weer een blik nieuwe Ioniqs open.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: die zijn niet voor ons. Hyundai lanceert Ioniq namelijk in China. De Chinezen krijgen een eigen line-up met unieke Ioniq-modellen. Deze krijgen geen cijfertje, zoals de rest van de modellen, maar worden vernoemd naar planeten.

Hyundai Prius







Hyundai trapt af met twee concept cars, genaamd de Venus en de Earth. De Venus is volgens Hyundai geïnspireerd op de tijdloze schoonheid van de Toyota Prius. Eh sorry… de tijdloze schoonheid van de planeet Venus.

Grappig genoeg loopt designbaas Simon Loasby juist op te scheppen dat Hyundai zo origineel is. Hij zegt bijvoorbeeld: “Wij kozen ervoor om ‘De Oorsprong’ te zijn. Iets compleet nieuws.” En: “Leiden, niet volgen.” Terwijl hij naast een regelrechte kloon van de Toyota Prius staat.

Enfin, er is ook nog een tweede concept car, geïnspireerd op onze favoriete planeet: Aarde. Het resultaat is een hoekige SUV met een rare hoge neus en een ver naar achteren geplaatste A-stijl. We weten niet of Moeder Aarde zo vereerd is met deze hommage…

Concept car clichés

In het interieur van deze auto’s zien we gebruikelijke concept car clichés, die toch nooit het productiestadium halen. Denk aan suicide doors en draaibare fauteuils. Wat zei de designbaas ook al weer over originaliteit…? De Venus heeft ook een achterlijk grote breedbeeld-tv op het dashboard, maar die gaat waarschijnlijk wel het productiestadium halen.

Enfin, de Ioniq Venus en Earth zijn duidelijk nog concept cars, maar toch moet je niet raar opkijken als ze straks zonder al te grote wijzigingen in de (Chinese) showroom staan. De Ioniq 5 en 6 zijn feitelijk ook futuristische concept cars die gewoon in productie zijn gegaan.