Nieuwste one-off van Ferrari is mooier dan de 849 Testarossa

Het was ooit een bijzonder moment als er een nieuwe Ferrari werd onthuld, maar we beginnen nu op het punt te komen dat we onze schouders ophalen bij een nieuwe onthulling van Ferrari. Het zijn er wel erg veel.

Nu gaat het hier om een one-off, dus het is logisch dat je meer onthullingen hebt met een one-off programma. Dit is niks nieuws, want Ferrari bouwt al 18 jaar lang one-offs. Het probleem is vooral dat de laatste one-offs een beetje uitwisselbaar voelen.

Enfin, de nieuwste Ferrari heet de CZ26. Deze naam wordt verder niet toegelicht, maar we denken dat 26 staat voor het jaar waarin we leven (zomaar een wilde gok) en CZ voor de initialen van de eigenaren. Want als je voor grof geld een one-off laat bouwen, waarom zou je die dan niet naar jezelf vernoemen?

Gebaseerd op SF90













De CZ26 is gebaseerd op de SF90. Daarmee is het eigenlijk al een ‘oud’ model, want de SF90 is natuurlijk opgevolgd door de 849 Testarossa. Maar goed, er is weinig achterhaald aan een hybride met 1.000 pk. Die 50 pk extra van de Testarossa kun je wel missen. Bovendien is deze CZ26 beter gelukt dan de 849 Testarossa, wat ondergetekende betreft. De 849 Testarossa is een beetje een onsamenhangend geheel, deze CZ26 oogt een stuk cleaner en strakker met een vleugje jaren ’80. De voorkant doet een beetje denken aan de Hyundai N Vision 74, maar dat is geen belediging.

Interieur











Over het interieur kunnen we vrij kort zijn: dat is gewoon het interieur van de SF90. Een nieuwe body ontwerpen voor een one-off is tot daar aan toe, maar een nieuw interieur is teveel moeite. Waarom zou je ook? Dat ziet toch niemand. Wel zijn er een paar bijzondere details met een 3D-honingraatstructuur in het interieur verwerkt. Het nadeel is wel dat je in deze auto nog touchknoppen hebt op het stuur, terwijl de nieuwe 849 Testarossa fysieke knoppen heeft. Dat is dan toch weer een pluspuntje voor de 849.

Het prijskaartje is zoals gewoonlijk niet bekend gemaakt, maar we gokken dat je tegenwoordig wel zo'n 10 miljoen op tafel moet leggen voor een one-Ferrari.

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