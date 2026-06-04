Nissan-fanaat brengt übercoole '80s-feature terug naar nu

Sommige features zijn verloren gegaan in de tijd omdat ze niet meer nodig zijn. Voor het nostalgische gevoel is het wel leuk als ze terugkeren. Een Amerikaanse Nissan-fanaat genaamd Nismo Nick wil één van die vergeten features terug naar nu brengen.

Daarvoor moeten we het even hebben over de cabriolet. Het gevoel van open rijden is voor velen ongeëvenaard, maar de Amerikaanse overheid maakte zich wel zorgen over de veiligheid van open auto's. Je hebt immers geen dak om een klap op te vangen wanneer de auto rolt na een ongeluk. Vanwege vrees voor strenge regelgeving rondom open auto's moest er iets anders verzonnen worden.

T-tops

Je kent wellicht het targadak, waar in bijvoorbeeld het geval van Porsche een sterke rolbeugel de sterkte bevordert. Een tussenweg tussen dicht en targa werd bedacht middels de T-top, vernoemd naar de vorm van het dak. Het idee is simpel: de 'ruggengraat' van de auto is identiek aan die van een coupé, maar op het dak zijn er twee panelen die je eruit kan halen. Wel open rijden, tegelijkertijd veilig. Nissan was niet de eerste met dit idee, maar dankzij modellen als de 300ZX die zelfs T-Top heette als je die met de losse dakpanelen nam, werd het wel een bekende versie.

Tijdelijke oplossing

De T-Top is op veel auto's te zien geweest, maar is uiteindelijk onnodig geworden omdat cabrio's op allerlei manieren veiliger werden. Denk aan sterke rolbeugels of zelfs rolbeugels die omhoog schieten wanneer de auto merkt dat je ondersteboven dreigt te raken. En anders is een targadak als tussenoplossing prima. Kortom: tijdelijk leuk, maar nooit écht een oplossing voor een bestaand probleem geweest. Toch is het wel op en top jaren '70 en '80. Erg cool.

T-top keert terug!

Dankzij Nissan-fanaat Nismo Nick komt dit stukje nostalgie terug. Op Instagram maakt hij als 'ambassadeur van de nieuwe Nissan Z' in de VS bekend dat hij een custom Nissan Z wil bouwen met deze feature. Het eerste beeld is dus een schets van wat het moet worden, maar geeft wel een idee. De auto blijft grotendeels identiek aan de coupé, maar dan met uitneembare dakpanelen. Net als de 300ZX, dus.

Er is nog niet veel bekend over de precieze uitvoering van de Nissan Z T-Top, maar Nick wil de speciale Z toevoegen aan een collectie bijzondere Nissans. Ook wil Nick een 'herboren versie' bouwen van de Nissan Murano CrossCabriolet en een auto die voor de autofanaat als een verschrikking klinkt: een Nissan Juke Cabrio. Het moet allemaal nog even concreet worden. Maar het idee is cool.