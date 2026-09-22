Yes: nog een merk zegt dat fysieke knoppen moeten blijven

Auto-interieurs zijn een broedplek voor digitale oplossingen geworden. Dat is ergens wel een fijne gedachte. Als je een vrij recente auto hebt: ga eens na hoe veel functionaliteit er in het infotainmentscherm zit, en ga nu eens na hoe veel knopjes er nodig zouden moeten zijn voor al deze features. De oplossing volgens de meeste autofabrikanten is om alle knoppen in de ban te doen en over te gaan naar een volledig digitale interface. Terwijl een balans tussen fysieke knoppen en een scherm juist zo mooi zou zijn. Nog een merk gaat niet over op de iPad-strategie: Nissan.

Als autofabrikant kan je niet ontkennen dat touchscreens nuttig zijn. Dat zijn ze namelijk mits de structuur en menunavigatie intuïtief is. Tegelijkertijd kan je te ver gaan. Merken als Tesla lijken weg te komen met één grote iPad, maar merken als Volkswagen kregen flinke kritiek op allerlei dingen té digitaal maken. Vandaar dat nieuwe Volkswagen-cabines weer voor bepaalde zaken gewoon knoppen krijgt. Naast natuurlijk een groot scherm, oftewel: balans.

Nissan wil die balans

In gesprek met The Drive laat de Senior Vice President van Nissan USA genaamd Ponz Pandikuthira, weten hoe het merk interieurs benadert. Van een modern Nissan-interieur kun je vinden dat het qua modern design niet de mooiste plek is. Volgens Pandikuthira is dat precies het doel: design is belangrijk, maar functionaliteit is nóg belangrijker. Hij bevestigt dat Nissan vindt dat alles in een scherm verstoppen ervoor zorgt dat functionaliteit het onderspit delft en dat is jammer. Als voorbeelden noemt de vicepresident de zaken die vrijwel elke 'terugkeer naar fysieke knoppen' bewaart, zoals de volumeknop en bediening voor de airco.

Dubbele functie

Pandikuthira gaat verder in dat knoppen met een dubbele functie best een knop kunnen blijven. Kijk, als jij de sfeerverlichting wil instellen en je krijgt 35 mogelijkheden, dan is het fijn om in een scherm een keuzemenu te krijgen met die 35 keuzes. Maar sommige dingen zijn vrij zwart-wit: aan of uit. Links of rechts. Boven of onder. Dan volstaat een knop: één keer drukken is aan, nog een keer drukken is uit. Volgens Pandikuthira is dat waar mensen op uit zijn: simpel en doeltreffend.

"Een Nissan is geen showpony"

Het interview met Pandikuthira heeft te maken met het debuut van de nieuwe Nissan Rogue, de Amerikaanse versie van 'onze' X-Trail en dus eigenlijk een soort Qashqai XL is. Aangezien de Rogue steevast eerder debuteert dan de X-Trail, kijken we hier wellicht naar de nieuwe X-Trail. Afijn, de Rogue blijft voor nu in de VS en daar is dit segment erg belangrijk, je vindt hier ook auto's als de Toyota RAV4 en Honda CR-V. De gemiddelde Rogue-koper zoekt volgens Pandikuthira geen showpony of 'rijdend juweel' zoals hij het zelf noemt. Ze zoeken een auto die voorspelbaar en eenvoudig is. Daar speelt het interieur van de auto dan ook op in: wel een scherm en digitale tellerbak, maar ook een ruim aanbod fysieke knoppen. Eerlijk is eerlijk: we hebben wel eens ergere Nissan-cabines gezien, dus wellicht werkt het perfect.

Een automerk dat erkent dat fysieke knoppen een bestaansrecht hebben kunnen we enkel toejuichen. Soms is design ondergeschikt aan functionaliteit. Of kunnen ze perfect samen.

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