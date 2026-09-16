Nissan haalt wereldwijd succesnummer naar Europa

Je zou zeggen dat Nissan met de mix aan eigen producten en omgebouwde Renaults wel bijna genoeg crossovers in de stal heeft. Blijkbaar is er nog plek over, want er komt een voor Europa nieuwe naam op de markt: de Nissan Kicks.

Het klinkt als een voetbalschoenenlijn van het Japanse automerk, maar in feite is het toch een B-segment crossover. Het model is al bezig aan zijn tweede generatie en wist al heel wat mensen over de hele wereld te overtuigen. De Kick wordt al in meer dan zeventig landen verkocht en wist in tien jaar ruim 1,8 miljoen verkopen te genereren. Binnenkort moet daar een heel stel verkopen bij komen en wel uit Europa.

Qua looks is de Kicks net weer wat anders dan zijn bestaande broers. Het is niet heel herkenbaar Nissan, maar wat is dat tegenwoordig wel? Aan de voorkant zien we smalle koplampen met drie led-strips eronder die worden verbonden met drie andere lichtjes via de grille. Erachter lopen twee verhogingen in de motorkap op de plek waar een stuk eronder de voorwielen zitten. Het zijn een soort verlengstukken van de wielkast. De driedelige lampen komen trouwens terug op de achterkant.

Aandrijflijn

Voor de verandering is de Kicks geen EV, maar een hybride. Om specifiek te zijn, het type waar Nissan zo trots op is: de e-Power. Hoewel Nissan dit een “zelf-opladende hybride” noemt, zien wij hem als een EREV. De elektromotor zorgt in zijn eentje voor het vermogen aan de wielen terwijl een kleine benzinemotor werkt als generator en energie opwekt. In het buitenland is er al een Kicks met zo’n aandrijflijn die 136 pk produceert.

Het systeem heeft sinds vorig jaar een nieuwe generatie die je al in de huidige Qashqai kunt vinden. In die auto zorgt ie voor 190 pk en 311 Nm (206 pk en 330 Nm in de sportstand) uit de elektromotor. Een 1,5-liter driepitter werkt als generator op de achtergrond. Als je het maximale uit de aandrijflijn haalt, zou je er bijna 1.300 kilometer mee kunnen rijden in de Qashqai.

Productie

Nissan brengt de Kicks naar Europa, zowel op de weg als in de fabriek. De Nissan-fabriek in Sunderland is aangewezen voor de productie. Daarvoor is bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd in de productieplaats. Volgend jaar moet hier ook de volgende generatie Nissan Juke uit komen gerold, de eerste Juke die volledig elektrisch is. Doe ons maar liever de Aura Nismo RS .

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