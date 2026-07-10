"Eén auto is verantwoordelijk" voor angst rondom rijbereik EV

We leven in een tijd dat het niet uitzonderlijk is dat er elektrische auto's uitkomen met tegen de 1.000 kilometer rijbereik. Ook al houd je daar maar 60 procent van over: 600 kilometer zonder bijladen ondermijnt het hele verhaal van range-anxiety en dat lijkt dus een ding van het verleden. Maar dan komt de batterijdegradatie om de hoek kijken. En wordt je bang gemaakt wat betreft het batterijleven van een paar jaar oude auto. Allemaal flauwekul: zo werkt het al lang niet meer. Volgens een EV-website denken we allemaal veel te veel terug aan de tijd van één populaire EV.

Batterijdegradatie is een steeds populairder item. Voor wie niet helemaal snapt wat dat betekent: de gebruikelijke accu's zoals je die vindt in vrijwel al je apparaten, bouwen op een gegeven moment af. Je kent het wel van je smartphone: als je die net hebt, kan je er soms bijna twee volledige dagen mee zonder op te hoeven laden. Nu je hem al drie jaar hebt, haal je één dag amper. De batterij verliest zijn maximumcapaciteit vanwege ouderdom, maar belangrijker vanwege het steeds moeten bijladen. Des te onverstandiger je dat doet, des te sneller het gaat. Andersom kan je dus je batterijdegradatie minder snel laten gaan door verstandiger op te laden. Alleen gecertificeerde kabels gebruiken, zo veel mogelijk tussen de 20 en 80 procent houden, et cetera.

Helaas is batterijdegradatie af te remmen maar niet te voorkomen. Dat geldt ook voor auto's. Het is een feit dat accu's in elektrische auto's ook een degradatiekromme hebben. Dat heeft ook hier te maken met ouderdom en het steeds moeten opladen van de accu. En dus krijg je dat smartphone-effect: je wil niet dat je auto ineens net als je telefoon na twee jaar zo veel effectiviteit verliest dat er niet meer mee te leven is. Simpeler gezegd: als jij een EV koopt met een rijbereik van 400 kilometer, die na een jaar nog maar 350 kilometer ver komt en na vijf jaar nog maar de helft van zijn bereik haalt, is er wel degelijk sprake van range-anxiety. Er wordt altijd gezegd: accu's zijn accu's, en degradatie is niet te voorkomen. Wil je dan wel een tweedehands EV?

"Nissan Leaf verantwoordelijk voor range-anxiety"

EV-website InsideEVs legt de schuld van deze bangmakerij neer bij Nissan. Voordat we nu een boze PR-woordvoerder van Nissan in de inbox krijgen, leggen we dat even uit. Het wordt namelijk neergelegd bij de Nissan Leaf en eigenlijk vanwege het succes van die auto. Door zijn voordelige vanafprijs en relatief serieus rijbereik, maar vooral tijdige updates, wist Nissan van de Leaf een megasucces te maken. Het is lange tijd de best verkopende EV aller tijden geweest. Alleen de Leaf is tegelijkertijd nog redelijk van de oude garde.

Auto's doen er tegenwoordig van alles aan om de batterij beter te conserveren dan de meeste elektronische apparaten. Vooral vanwege die donderwolk van een bedrag met vijf cijfers als de batterij aan vervanging toe is. Automerken doen dat middels het op de juiste manier verwarmen en verkoelen van de accu, zelfs met zaken als waterkoeling. De Leaf had dat allemaal nog niet: die was nog luchtgekoeld omdat dat voldoende werd geacht. Voor de eerste paar jaren is dat zo, maar voor de batterijdegradatie is temperatuurmanagement echt belangrijk.

Dus kwamen er, vooral vanuit de VS, allerlei verhalen rondom batterijdegradatie. Leafs die na een jaar al een stuk minder ver komen. Leafs met serieuze kilometerstanden die in de winter zo goed als onbruikbaar zijn. Het schepte een precedent voor EV's die elektrische auto's nog steeds blijft achtervolgen. Terwijl het slechts een paar jaar kostte voor Tesla om Nissan bij te benen met een serieuze EV in de vorm van de Model S. Die had wel allerlei trucjes met temperatuurmanagement voor de accu.

Accudegradatie in de praktijk

Het resultaat is dat zelfs inmiddels bijna vijftien jaar oude Model S'en nog aardig bruikbaar zijn. Goed, soms danst de accucapaciteit al met de grenzen van 80 procent, maar op een rijbereik van pak 'm beet 350 kilometer wat je wel eens haalde met zo'n oude S, houd je dan alsnog bijna 300 kilometer over. En dat voor een spotgoedkope occasion van een decennium oud. Voor EV's van enkele jaren oud mag je tegenwoordig een SoH (State of Health) van ruim boven de 90 procent verwachten. Ook het volledig falen van een oud accupakket komt veel minder vaak voor dan simpele dingen als smartphones je doen laten denken.

Goed, of je nou echt de Nissan Leaf verantwoordelijk wil stellen voor dit doemdenken moet je zelf weten: feit is wel dat we gewoon niet beter wisten des tijds en het best een risico is om een dusdanig degraderend accupakket te kopen. Weet in ieder geval dat het tegenwoordig allemaal wel meevalt. De auto helpt je vaak met hoe je het beste kan laden voor het beste accubehoud en de SoH van een EV is vaak goed te herleiden. We hebben er dus van geleerd.

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