Nissan luistert: Z NISMO nu met handbak én meer focus

Soms duurt het even voordat autofabrikanten begrijpen wat de echte liefhebbers eigenlijk willen. Niet meer schermen, elektrisch gezeik of hem in Nederland verkopen, maar gewoon meer betrokkenheid achter het stuur. Bij Nissan lijkt dat kwartje nu eindelijk gevallen. En dat levert een update op waar puristen blij van worden.

Eindelijk een handbak in de NISMO

Het grootste nieuws zit ‘m in de Z NISMO. Die krijgt namelijk, hou je vast, een handbak. Ja, echt waar. Een zesbak, speciaal ontwikkeld voor deze versie, met een kortere schakelweg en een zwaardere koppeling voor wat extra beleving. Daarnaast kan je net zoals bij de 'normale' 400Z ook lekker genieten van handige gimmicks zoals rev matching.

Ook de 3.0-liter twin-turbo V6 is aangepast voor de handgeschakelde versie. Denk hierbij aan scherpere gasrespons en een meer lineaire koppelopbouw. Oftewel: minder filter, meer gevoel. Precies wat je wilt in een auto als deze.

En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Nissan ook het geluid aangepakt. De kunstmatige sound en noise cancelling zijn opnieuw afgesteld, zodat je in de Sport-stand nét wat meer hoort van wat er daadwerkelijk gebeurt.











Meer grip, minder drama (of juist meer?)

Niet alleen de aandrijflijn kreeg aandacht. De Z NISMO profiteert nu ook van remmen die zijn afgeleid van de GT-R. Dat betekent dus betere koeling, minder fading en gewoon meer vertrouwen als je gewoon even een rondje circuit mee wil pakken.

Daarnaast is er ook nog lekker gesleuteld aan het onderstel en de besturing. Minder interne wrijving in het stuurhuis en een aangepaste ophanging zorgen voor een vloeiender gevoel in bochten. Of je dat merkt? Waarschijnlijk wel, zeker als je een beetje doorrijdt.

Nieuwe look, kleine tweaks

Ook de “gewone” Z-versies krijgen een update. Denk aan een aangepaste neus, een nieuw Z-logo (bye bye Nissan badge) en subtiele aerodynamische verbeteringen.

Verder zijn er nieuwe wielen, een optionele interieurkleur en een draadloze oplader die eindelijk een beetje fatsoenlijk werkt. Oh, en er is een nieuwe kleur: Shinkai Green. Een knipoog naar de klassieke Z-modellen, maar dan met een moderne twist.

Onderhuids heeft Nissan ook het rijgedrag verder aangescherpt. Nieuwe schokdempers moeten zorgen voor meer comfort én controle, terwijl een aangepaste brandstoftank voorkomt dat de motor zonder peut komt te zitten in snelle bochten. Altijd handig.

Wanneer en hoeveel?

De vernieuwde Nissan Z staat gepland voor de zomer van 2026. Wat hij moet kosten? Dat houdt Nissan nog even voor zich. Maar één ding is duidelijk: ze hebben eindelijk geluisterd naar wat de echte JDM-fanboys willen.

En dat zie je niet vaak genoeg.