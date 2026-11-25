Nissan heeft de Nederlandse prijs van de Nissan Pixo bekend gemaakt. Het model is net als de Dacia Spring gebaseerd op de Renault Twingo E-Tech. Van de drie modellen is de Nissan Pixo niet de goedkoopste, maar ook niet de duurste.

Het is Nissan gelukt om de kleine EV voor minder dan 20.000 euro op de Nederlandse markt te brengen. Dat lukt Renault niet, maar Dacia en Nissan wel. De goedkoopste Renault Twingo E-Tech stel je samen vanaf 20.990 euro. Nissan begint met zijn Pixo bij 19.990 euro, wat nipt duurder is dan de Dacia Spring van 19.500 euro. Het zal een kwestie van smaak en prioriteiten zijn bij het kiezen tussen deze drie EV'tjes.

Nissan Pixo-versies













Wat krijg je van Nissan wanneer je net geen 20 mille overmaakt? In dat geval krijg een Pixo in de Engage-uitvoering. Deze, en de andere twee versies, krijgen standaard 82 pk en 50 kW DC-laden. Daarmee laad je de accu in 28 minuten van 15 naar 80 procent. Ook krijgt de standaardversie altijd een 11 kW AC-lader met bidirectionele laadmogelijkheden en V2L-voorbereiding. Eenmaal vol zorgt de 27,5-kWh LFP-batterij voor maximaal 259 kilometer actieradius.

Leg je wat meer geld bij, dan kun je voor de Advance- of zelfs Evolve-versie gaan. Bij die eerste krijg je als extraatjes onder andere Google Built-in met Gemini-spraakassistentie en Face ID, een achteruitrijcamera en een verschuifbare achterbank. De topper voegt daar nog one pedal driving-technologie met instelbare regeneratie, 18-inch lichtmetalen velgen, adaptieve cruise control en verwarmbare voorstoelen aan toe. De eerste kost minimaal 21.790 euro en de topversie 23.190 euro.