Nissan roept meer dan 250.000 auto's terug wegens brandgevaar

Je kent het wel. Autofabrikanten besteden jarenlang miljoenen aan ontwikkeling, crashtests en kwaliteitscontroles. Vervolgens is er dan zo'n stukje techniek dat vooral niet moet bewegen toch te kunnen bewegen. Dat is ongeveer de situatie waarin Nissan zich nu bevindt. Het merk roept daarom wereldwijd meer dan een kwart miljoen Qashqai's terug, omdat een brandstofleiding zich iets te vrij voelt onder de motorkap.

Een bewegende leiding is geen goed teken

De terugroepactie betreft wereldwijd 259.338 auto's. In Nederland gaat het om 386 exemplaren. Volgens de RDW kan de brandstofleiding bij de motor bewegen in de bevestigingsklem. Dat klinkt natuurlijk niet als iets extreems, maar het gevolg is minder onschuldig dan je denkt. Door het continu bewegen kan de leiding beschadigd raken, waardoor er dus brandstof kan ontsnappen.

Nissan neemt geen risico

Wanneer brandstof gaat lekken, ontstaat er kans op brand. Daarom heeft Nissan besloten om een terugroepactie op te starten voordat het probleem daadwerkelijk voor grotere ellende zorgt. De RDW schat het risico in als 'gemiddeld'. Dat klinkt vrij geruststellend, totdat je verder leest en ziet dat 'brand met letselschade' bij de mogelijke gevolgen staat vermeld.

Gelukkig hoeft niet iedere betrokken auto direct voorzien te worden van allerlei nieuwe onderdelen. De dealer controleert eerst of er ook daadwerkelijk sprake is van een lekkage of beschadiging. Is dat het geval, dan wordt de brandstofleiding vervangen door een verbeterde versie.

De populairste Nissan van Europa

Juist omdat het om een Qashqai gaat, vallen de aantallen op. Deze crossover is al jaren een van de verkooptoppers van Nissan en staat op ongeveer iedere straathoek wel geparkeerd. Nissan kondigde de terugroepactie op 27 mei aan. De RDW publiceerde de actie op 2 juni. Betrokken eigenaren ontvangen een brief met het verzoek contact op te nemen met de dealer.

Dus krijg je binnenkort post van Nissan? Leg die envelop dan niet onder een stapel reclamefolders. Een uurtje bij de dealer is uiteindelijk een stuk gezelliger dan een gesprek met je verzekeraar over de vraag waarom er ineens vlammen uit je Qashqai kwamen.