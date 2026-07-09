Nieuwe Nissan-SUV heeft een welbekende basis

Vele merken hebben het rebadgen van bestaande auto's goed in de vingers. We wilden Mitsubishi aanwijzen als degene waar we het dan direct over hebben, maar Nissan kan er ook wat van. Het merk onthult de Tekton, een auto die in eerste instantie lijkt op een bonkige nieuwe SUV van het merk. Het is echter een auto die we maar al te goed kennen.

Zoals je wellicht weet zit Nissan in een alliantie met Renault en Mitsubishi. Waar het bij Renault allemaal hartstikke goed lijkt te gaan, moeten Nissan en Mitsubishi soms wat vreemdere keuzes maken. Zo heeft die laatste een heel rebadge-gamma, maar ook Nissan is hier goed in. De nieuwe Micra weet eigenlijk net niet helemaal te verhullen dat het gewoon een Renault 5 is.

Nissan Tekton

Bij de Nissan Tekton, een gloednieuwe SUV van het merk, hetzelfde verhaal. Alleen hier is het wel zo dat de geschiedenis zich herhaalt omdat wat er is gebeurt al eerder is gebeurd. Je ziet het wellicht vrij snel aan het plaatje van de auto: het is gewoon een Dacia Duster. Dat werkt een beetje lastig. Wij kennen Dacia als budgetmerk van Renault, maar elders ter wereld is die naam Renault heilig. Daar worden vele modellen van Dacia aangeboden als Renault. Denk aan de Kardian (Sandero), maar ook de Boreal (Bigster) en de Duster (de, eh, Duster).

Nu gaat Nissan dus ook met dat idee aan de haal. Ze pakken de Duster en diens goedkope insteek en voegen er een Nissan-design aan toe. Dat gebeurt dus niet voor het eerst. De allereerste Duster scoorde in bepaalde markten, vooral Rusland, beter als Nissan. Dus werd de voorkant van een Nissan op een Duster geplakt om tot de Nissan Terrano te komen. Die naam ken je wellicht ook nog als naam voor terreinwagens van Nissan.

Duster-zuster

Van de tweede Duster was nooit een Nissan-variant, dus de strategie wordt afgestoft onder de nieuwe naam Tekton. Dat maakt de info delen voor de nieuwe SUV wel makkelijk. Technisch is het dus gewoon een Dacia of Renault Duster met hetzelfde chassis en dezelfde motoren, maar dan wel die met homologatie voor de Aziatische regio's. Er zijn twee motoren, de 100 pk sterke T160 en de 160 pk sterke T280. Die laatste is beschikbaar met de Renault-DCT, terwijl een handbak ook mogelijk is (en op de T160 de enige optie is). Opvallend genoeg is er -ondanks het bonkige uiterlijk- geen ruimte voor AWD. Wel is er ruimte voor rasechte GT-R-techniek, zo meent Nissan. Het betreft dan de Mirror Bore Coating, een coating in de cilinderwanden om frictie te verminderen en dus de efficiëntie te verhogen. De hele VR38DETT overnemen was een leuker verhaal geweest, maar goed.

Exterieur

Nog even terugkomend op het uiterlijk: er is op zich wel wat gedaan om de Nissan Tekton iets anders te maken dan de Dacia Duster. Het front lijkt op vele andere SUV's van het merk, vooral in de Amerikaanse en Aziatische markt (denk aan de Armada/Patrol). Veel rechte horizontale lijnen die naadloos doorlopen in de opvallende hoekige dagrijverlichting. Wel is natuurlijk alles zo gemaakt dat er zo veel mogelijk plaatwerk inwisselbaar is, zo zie je bijvoorbeeld dat de koplampen een hoekje hebben waar de koplampen van de Duster ook eindigen. Dat scheelt weer een spatbord ontwerpen. Voor de achterlichten net zo en ook de deuren komen ons heel bekend voor.

Interieur

In de cabine hetzelfde verhaal als de rest van de Nissan Tekton: het komt ons allemaal heel bekend voor. Het is gewoon de Renault-cabine, inclusief dubbel scherm en dus infotainment met Google-services. Tsja. Ken je de Duster-cabine, dan ken je deze cabine ook. Leuker kunnen we het niet maken.

India

We gaan het niet meemaken, want wij mogen gewoon van de Dacia Duster blijven genieten als enige variant van dit platform. De Nissan Tekton is bedoeld voor Aziatische markten, bovenal de Indiase. Daar gaat 'ie overigens de prijslijsten verrijken voor omgerekend zo'n 9.600 euro. Zo kan het dus ook.

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