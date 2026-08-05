Nissan vestigt een lachwekkend wereldrecord

Het Guinness Book of World Records was ooit een leuk idee, maar tegenwoordig staat het vol met records die zo specifiek zijn dat ze niks meer zeggen. Als jij de enige bent die iets probeert, dan heb je al snel een record.

Op deze manier heeft Nissan nu ook een officieel Guinness World Record in de wacht gesleept. Ze hebben het wereld record voor de langste afstand afgelegd zonder laden of tanken met een – hou je vast – non-plug-in elektrische SUV met range extender. Zo lusten we er nog wel een paar.

Geen concurrentie

Dit record is tamelijk lachwekkend omdat het zo specifiek is dat bijna alleen Nissans eigen e-Power aandrijflijn aan deze omschrijving voldoet. Ze hadden net zo goed meteen kunnen zeggen: de langste rit met een Nissan Qashqai. Honda is het enige andere merk met een soortgelijke aandrijflijn en zij hebben voor zover wij weten geen recordpogingen ondernomen. Oftewel: het was een recordpoging zonder concurrentie. Lekker makkelijk.

Nissan zegt zelf ook dat ze een unieke aandrijflijn hebben en daarmee doen ze hun eigen recordpoging eigenlijk een beetje teniet. De Nissan Qashqai e-Power haalt zijn vermogen uit een 1,5 liter driecilinder, die niet direct de wielen aandrijft maar dient als generator. Het verschil met REV’s, zoals de Mazda MX-30 R-EV is dat je deze auto niet hoeft op te laden.

Afstand

Enfin, de recordafstand die de Nissan Qashqai e-Power heeft afgelegd is 1.980 kilometer. Deze rit vond plaats in Colombia. Toegeven, dat is best een prestatie. Maar er zijn genoeg auto’s met een verbrandingsmotor die verder komen. Een Skoda Superb diesel reed vorig jaar 2.831 kilometer op één tank.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover