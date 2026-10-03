Deze autofabrikant luister wél naar klanten en stopt met dit irritante materiaal

Het wereldwijde autojournaille hoor je dagelijks klagen over een gebrek aan knoppen en overdadig gebruik van hard en goedkoop plastic. De laatste jaren hebben we een uiterst onprettige combinatie van de twee zien opkomen: hard, glanzend, zwart plastic, oftewel pianozwart. Gelukkig zitten de eerste nagels nu in de de doodskist van het gehate materiaal.

Het idee achter een pianozwarte afwerking in het interieur van een vierwieler, is alles behalve slecht. De zwart glans moet een premium uitstraling geven, terwijl er onderhuids toch een goedkoop materiaal gebruikt wordt en er dus op kosten bespaard wordt zonder dat de mensen in de auto dat direct doorhebben.

Dag vingerafdrukken en krassen

Helaas is dit type plastic niet alleen heel gevoelig voor smerigheid en vingerafdrukken, waardoor het zwarte interieur eerder vettig en smerig dan premium overkomt, ook is het zo gevoelig voor krassen dat een lichte aanraking met een knoopje op een mouw al voldoende is voor permanente schade. Met andere woorden: het lijkt allemaal mooi zolang je er niet bij in de buurt komt.

Tegen de verwachting van autofabrikanten in, gebruiken mensen hun auto's ook daadwerkelijk. Daardoor zijn de zeeën van pianozwarte panelen in auto's ondertussen zo gehaat dat kopers steen en been klagen bij de automerken die het materiaal gebruiken. Bij de Japanners van Nissan liep dat blijkbaar zo de spuigaten uit dat het nu ingrijpt. Vanaf nu is het bij nieuwe Nissans met glimmend zwart en komt er weer mat grijs voor in de plaats.

Dag Chroom, hallo knoppen

En daar blijft het niet bij. Ook is het gedaan met chroom aan de buitenkant van de auto's. "Chroom aan de buitenkant beleefde een grote comeback toen we plastic met chroom gingen coaten, maar het werd een beetje overdreven, waardoor het die verfijning miste", aldus Nissan. "Er zijn dus heel veel mogelijkheden met donker chroom en subtiele lakbehandelingen."

De Japanse autofabrikant kijkt naar alternatieve afwerkingsmogelijkheden als wraps die ook na de productie nog uitgevoerd kunnen worden. En voor het interieur kijkt het naar de combinatie van knoppen en schermen. Volgens Nissan zijn er elementen die gebruikers graag met een knop bedienen, maar minder gebruikte opties kunnen ook prima in een menu op een scherm zitten.

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