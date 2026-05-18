NL Alert: Stop met opladen van je auto

Het NL-Alert kennen kennen we. Dan gaat je telefoon ineens heel erg veel herrie maken. Is ook een oprecht irritante sirene die je niet kúnt missen. Al zou je het willen. Moet ook wel, want ze sturen een NL-Alert niet voor niets. Dan moet er echt wat groots aan de hand zijn. Zou je denken hè? Nou, als het aan Utrecht ligt, gaat het ook anders worden ingezet...

Want wat is nou het idee? Nou, het NL-Alert gebruiken om het stroomnet te ontlasten. Op momenten dat het te druk wordt, krijgen mensen een melding om even geen grote stroomverbruikers aan te zetten. Dus geen droger, geen oven en vooral je EV niet opladen. Want die dingen slurpen echt onevenredig veel stroom.

En hoe suf en betuttelend het ook klinkt, het is blijkbaar echt nodig.

Op piekmomenten, vooral ’s avonds in de winter, gaat er zoveel tegelijk aan dat het netwerk tegen z’n limiet zit. En als er dan iets misgaat, kan het herstel lang duren. Daarom wordt gezocht naar manieren om die pieken af te vlakken. Het stroomnet uitbreiden is de echte oplossing, maar dat duurt jaren. Dus dan kom je uit bij dit soort noodgrepen.

In andere landen gebeurt het al, maar het blijft een gek idee. Dat je niet alleen moet opletten wanneer je rijdt of parkeert, maar ook wanneer je je was doet. En ondertussen is het probleem groot genoeg dat er in delen van Utrecht zelfs geen nieuwe aansluitingen meer bij kunnen.

Je kunt ervan vinden wat je wil, maar het is ergens best zorgwekkend. Dat we zó aan onze stroomlimiet zitten, dat dit soort dingen nodig zijn.

En wat is de volgende stap? Boetes als je toch je EV laadt in de spitsuren? We gaan het zien!