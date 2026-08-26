Nog een reden om dag tegen de restwaarde van je moderne EV te zeggen

Er was ooit eens een tijd dat je met een redelijke zekerheid de restwaarde van een auto kon bepalen. Die tijd hebben de Chinezen en hun innovatiewoede vakkundig om zeep geholpen, zeker als het op EV's aankomt. De nog niet eens standaard geworden 800V-accustructuur is nu alweer verleden tijd.

Dat de Chinese autobouwers niet alleen zichzelf, maar ook elkaar en elke klant in de voet schieten met het belachelijke tempo waarmee ze nieuwe auto's en nieuwe technologieën en introduceren, lijkt ze niets te interesseren. Vooruitgang is vooruitgang en de enige manier om de concurrentie voor te blijven, is het mantra. En dus kijken we nu tegen de het eerste accupakket met niet een 800V, ook geen 900V, maar een 1.000V-structuur aan.

Dit keer komt deze innovatie niet uit de koker van 's werelds grootste accubouwer CATL en heeft ook BYD er niets mee te maken. We wijzen de vinger in dit geval naar Geely dat trots meldt dat de nieuwe accustructuur het mogelijk moet maken ruim binnen 5,5 minuten van 10 naar 80 procent te kunnen laden. We laten deze holle claim voor nu maar even wat het is.

Is het ook echt 1.000 volt?

Waar we wel over struikelen is dat Geely in het verleden het nogal ruim nam met de voltages die het de wereld in slingerde. Zo zou de Lynk & Co 10 een 900V-accustructuur hebben, wat uiteindelijk nog niet eens de 800V aan bleek te tikken. In realiteit bleef het geheel steken op 772,8V. Niet dat de laadsnelheid daaronder leed, want uiteindelijk kostte het 8 minuten en 42 seconden om het accupakket van 10 naar 97 procent te laden. Dat redt BYD zelfs niet met hun 1.500 kW Flash Charging

In theorie zou de stap naar 1.000 volt meer betekenen dan enkel nog sneller laden. Het zou ondermeer kunnen betekenen dat accupakketten nog iets lichter kunnen worden en dat warmteontwikkeling verder beperkt kan worden. De vraag is alleen in hoeverre de relatief kleine ontwikkeling dit soort voordelen met zich meebrengt. Vooralsnog staat het op papier natuurlijk wel goed.

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