Deze gelimiteerde hot hatch maakt ons vooral jaloers

Het leven van een autoliefhebber wordt er de laatste jaren nou niet bepaald vrolijker op. Eerst verdwenen de betaalbare sportieve hatchbacks, daarna de handbakken en inmiddels lijkt het wel alsof alles een crossover met een stekker moet zijn. Juist daarom doet het pijn als er weer een leuke auto afscheid neemt. Deze keer is het de beurt aan de Hyundai i20 N. Maar gelukkig gebeurt het wel op de juiste manier: met een toffe gelimiteerde editie, een handbak en een set bronzen velgen.

Alleen Australië mag meedoen

Om de huidige i20 N er met een knal uit gaat introduceert Hyundai de (tromgeroffel) Shadow Edition. Een nog specialere uitvoering van de hot hatch die helaas alleen voor Australië bestemd is. En exclusief betekent in dit geval ook echt exclusief. Hyundai bouwt er namelijk maar 100 exemplaren van. De Shadow Edition maakt zichzelf vooral anders door middel van nieuwe 18-inch lichtmetalen velgen in mat brons, zwarte wielmoeren en zwarte striping langs de dorpels. Wat betreft de kleuren kan je kiezen uit twee smaken. Atlas White of Phantom Black.

Het leukste onderdeel blijft hetzelfde

Voor de Shadow Edition vraagt Hyundai Australië omgerekend zo'n 25.500 euro voor de witte uitvoering. Wie liever een zwarte wil, betaalt ongeveer 25.900 euro. Veel geld voor een i20? Ik vind het een aardige prijs, maar als die in Nederland werd geleverd was die ongetwijfeld een stuk duurder geweest.

Over tien jaar kijken we misschien terug op dit soort auto's zoals we nu naar een Peugeot 205 GTI of Renault Clio Williams kijken. Compact, licht, handbak en gebouwd met één specifiek doel: een glimlach op het gezicht van de bestuurder toveren.

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