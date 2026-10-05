Nog even 'voordelig' een V12 rijden? Dat kan met deze occasion





Een twaalfcilinder rijden is eigenlijk nooit voordelig geweest. Maar als je hem zakelijk rijdt, kun je jezelf tenminste nog een beetje wijsmaken dat het allemaal best meevalt.

Zeker met deze BMW 760Li uit 2005. Die is inmiddels ruim oud genoeg voor de youngtimerregeling en heeft iets onder de motorkap wat BMW tegenwoordig simpelweg niet meer verkoopt. Een rasechte V12 inderdaad.

Deze auto was destijds zo'n beetje het maximale wat BMW kon bouwen. De zogeheten N73-motor levert 445 pk, alles gaat via een zestraps automaat naar de achterwielen en omdat dit de Li is, kreeg degene achterin nog een flinke schep extra beenruimte.

Dit was bovendien de tijd waarin BMW helemaal losging met techniek. De V12 had directe benzine-inspuiting, Valvetronic en dubbele VANOS. Heel indrukwekkend in 2005. En bijna 21 jaar later vooral een goede reden om een aankoopkeuring niet over te slaan.

Nog even profiteren

Want juist als zakelijke youngtimer is zo'n 760Li interessant. Je betaalt bijtelling over de dagwaarde in plaats van de oorspronkelijke catalogusprijs. En geloof ons, die twee bedragen liggen bij deze BMW inmiddels behoorlijk ver uit elkaar.

En er is goed nieuws. De youngtimerregels worden de komende jaren aangescherpt, maar aangezien deze auto uit 2005 is, kun je van de voordelen die daarbij horen blijven genieten. Tanken is dus eigenlijk gewoon gratis...

Dan de auto zelf. Het exemplaar dat wij op Marktplaats tegenkwamen heeft slechts 89.244 kilometer gereden en staat inmiddels te koop voor 18.500 euro. Het is een Individual, hij komt uit een hobbyverzameling en zou vroeger als diplomatenauto zijn gebruikt.

De verkoper meldt ook keurig een aandachtspunt. Na vervanging van de voorbumper zijn andere mistlampen gemonteerd en daardoor staat er momenteel een storingsmelding in de auto.

Verder zou hij bij 87.700 kilometer nog een beurt hebben gehad, kreeg hij een nieuwe accu en is de auto gepolijst en keramisch gecoat.

Heel veel auto voor 18.500 euro

Daarmee koop je voor minder dan twintig mille een verlengde BMW 7-serie met 445 pk, een V12 en nog geen 90.000 kilometer.

Verstandig? Een bijna 21 jaar oude 760Li met twaalf cilinders, luchtvering en een telefoonboek aan elektronica is natuurlijk nooit verstandig. Maar een nieuwe BMW met een V12 kopen kan tegenwoordig helemaal niet meer.

En als je dat maar hard genoeg tegen jezelf zegt en het als een soort mantra tegen jezelf blijft herhalen, dan denkt een heel klein deeltje in je hoofd dat de aankoop misschien best wel verstandig kan zijn. En je leeft maar 1 keer enzo.

Koop dus maar. Als je durft!

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