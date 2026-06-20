Nog geen cadeau voor Vaderdag morgen? Neem hem hiermee naartoe

Je kent het wel, je hebt niet helemaal meegekregen dat er een feestdag aan zit te komen. Speciaal voor wie het nog niet door had: het is morgen Vaderdag! Ben je dit vergeten, dan hebben we nog een paar evenementen waar je naartoe kan gaan om Vaderdag nog alsnog goed te kunnen vieren tussen wat mooie bolides en uitlaatgassen.

Historische Grand Prix circuit Zandvoort

Aangezien de zon ook nog eens van zich laat zien, bestaat er bijna geen betere plek dan richting de kust af te reizen naar Zandvoort. Het hele weekend is daar de Historic Grand Prix. Dit jaarlijks terugkerende evenement bestaat uit kwalificaties en races in verschillende klassen. Zo heb je de iconische Formule 1, 2 en 3 auto’s van voor de jaren 80, die destijds ook op het circuit de bochten trotseerden. Die rijden onder de naam Masters Racing Legends, F2 Classic interseries en F3 Classic interseries.

Van de Formule klassen gaan we naar de endurance legends, zo zijn er Le Mans -prototypes en GT’s uit 1995 tot 2017 die opnieuw leven in worden geblazen. Dus je kan alles verwachten van wat je kan bedenken bij Le Mans en endurance races. In de klasse Masters sports car legends kun je ook Le Mans auto’s terugvinden, maar dan degene die uit de periode van 1962-1976 komen. Zo is er voor ieder wat wils.

Ook zijn er GT’s van 2007 tot en met 2018 die meededen met de GT4 raceklasse. Deze variant is sinds dit jaar voor het eerst te zien in Zandvoort. Verwacht dikke Bentleys, Aston Martins en Audi R8’en.

De latere Tourenwagen legenden kunnen ook niet ontbreken. Denk hierbij aan DTM geweld en Evolution-modellen van 1990 tot 1993. De auto’s moeten nog steeds aan dezelfde voorschriften van de klasse van vroeger voldoen. Wat ervoor zorgt dat de auto’s vrijwel dezelfde samenstelling hebben en het dus voornamelijk aan de rijkunsten van de coureur afhangt of je wint.

Hoe dan ook, er is genoeg te zien! Benieuwd naar het evenement? Je kan hier alle info vinden voor de zondag op het circuit Zandvoort.

40ste editie Nationale Oldtimerdag

Voor de ouderen onder ons, of de jongeren met een oudere ziel, is er de Nationale Oldtimerdag. Die vond zijn oorsprong 40 jaar geleden door een groepje liefhebbers die samen wilden komen om de passie voor oldtimers te delen.

Toevalligerwijs is de deelnameleeftijd van de auto’s ook 40 jaar. Auto’s die dit jaar en dus ook deze editie precies 40 jaar oud zijn, krijgen een podium. Naast dat ze even oud zijn als het evenement, behalen ze hiermee ook de oldtimer klassificering. Extra interessant voor de autoliefhebber die opgegroeid is met deze klassiekers.

'Waar moet ik bij dit event een beetje aan denken?', hoor ik je denken. Zie dit voor je: 400 oldtimers van alle denkbare merken en meer dan 20.000 bezoekers per jaar. Het evenement is gratis te bezoeken waarbij je de oldtimers van dichtbij bestuderen en rijdend kan zien tijdens de Concours d'Elegance. Geïnteresseerd? Je hoeft dus geen ticket te kopen maar voor meer info kan je hier kijken. En hieronder is een sfeerimpressie te zien van vorig jaar.

World of Supercars

Voor de liefhebber die niks moet hebben van die oude auto’s, is er World of Supercars. Dit evenement presenteert de auto’s van de deelnemers van de supercar rally Streetgasm. Wil je de Bugatti Veyron, Koenigsegg Jesko, Aston Martin Valhalla, McLaren Senna en de Praga Bohema zien? Dan is dit evenement wat voor jou.

Streetgasm heeft eigenlijk de start van de rally gekoppeld aan een auto evenement. Zo vindt het plaats in het Olympisch stadion en zijn er allerlei foodstands en optredens van artiesten.

De 75 teams die meedoen aan de rally kan je ook live zien wegrijden. Verwacht luide supercars zoals de Lamborghini Aventador SVJ en Ferrari F12 N-Largo, maar ook podiumshows en zelfs special guests. Om het helemaal gek te maken zijn er zelfs influencers aanwezig. Je kan hier tickets kopen.

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