Nog meer autoplannen van Prinsjesdag zijn uitgelekt!

Heb je de aftelkalender naar de derde dinsdag van september al bijna vol? Komende week presenteert het kabinet de miljoenennota voor 2027. Traditiegetrouw lekken er van tevoren al wat stukken uit.

Zo lazen we vorige week dat de korting op accijnzen op benzine en diesel weer wordt verlengd. Daarvoor wordt 750 miljoen euro uitgetrokken. Nu zijn er nog wat maatregelen bij de media terechtgekomen, in dit geval het AD . Wees je bewust: de regerende partijen lekken opzettelijk wat plannen om alvast wat goed nieuws de wereld in te kunnen slingeren. Het zal dus volgende week dinsdag vooral gaan over de plannen die we nu nog niet weten.

Vermoeide bruggen worden aangepakt

Nu er zoveel bruggen in Nederland op instorten staan, moet het kabinet hier wel op ingrijpen. Momenteel worden de gevaarlijke bruggen maar voor onbepaalde tijd afgesloten voor verkeer met alle gevolgen van dien. De alternatieve routes worden overspoeld met verkeer waardoor er grote files ontstaan. De transportsector heeft er nog het meeste last van: het omrijden kost hen tijd en dus bakken met geld.

Wat doet kabinet Jetten hieraan in de miljoenennota? Er komt 1,5 miljard euro vrij om te besteden aan ‘de wegen en het spoor’. Het geld is vooral bedoeld om achterstallig onderhoud en broodnodige projecten (lees de wankele bruggen) te kunnen uitvoeren. Nu zijn dit nogal brede termen waardoor het goed mogelijk is dat er maar een beetje geld beschikbaar is voor de bruggencrisis.

E-timerregeling komt eraan

De regering ziet ook in dat alleen slaan met de psuedo-eindheffingsstok geen zin heeft. Daarom komt er een EV-wortel genaamd de e-timerregeling . Hiermee wil het kabinet, het zakelijk rijden van een tweedehands elektrische auto aantrekkelijker maken. Nu staat het verlaagde bijtellingstarief van zo’n auto op 60 maanden (vijf jaar). Dit moet naar 96 maanden (8 jaar) gaan. Dit zou oudere elektrische auto's (occasions van 5 jaar of ouder) financieel veel aantrekkelijker maken om zakelijk te blijven rijden of door te leasen, omdat de fiscale 'straf' na vijf jaar uitblijft.

Stel, je hebt een EV uit 2021 van 45.000 euro met 40,4 procent inkomstenbelasting. Onder de huidige wetgeving zouden de kosten oplopen naar 333 euro per maand of 11.999 euro over acht jaar. Met het verlengde tarief betaal je over die acht jaar 7.151 euro, of 199 euro per maand. Over de 3 jaar aan extra verlenging bespaar je in totaal 4.848 euro netto aan inkomstenbelasting. Da’s toch leuk meegenomen.

Foto: Tweede Kamer

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