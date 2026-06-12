Nogmaals: BMW iX3 is echt een belachelijk succes

Er zijn al voldoende bewijzen dat BMW een volle 180 heeft gegooid met de iX3. Extra cijfers bewijzen dat de Neue Klasse geen betere start had kunnen zijn dan BMW had kunnen wensen. De SUV is nu al een succes.

Je hebt het vast gevolgd in de laatste helft van 2025, dat BMW met de iX3 de Neue Klasse wilde aftrappen. De elektrische SUV zit kennelijk precies op de goede plek. Want zelfs de beste ideeën kunnen soms resulteren in een verkoopflop. BMW heeft daar geen last van. Bij de onthulling al riepen veel mensen dat ze er eentje hadden besteld en die cijfers werden beaamd door een enorm aantal pre-orders. En oh ja, het werd ook nog eens de auto van het jaar 2025, bij Autoblog dan.

Echte verkoopcijfers

Dat is echter allemaal theoretisch voordat de auto verschijnt: nu kan je hem daadwerkelijk kopen. De BMW iX3 is nu twee maanden op de markt en dus sijpelen de eerste verkoopcijfers binnen. Auto News deelt deze op basis van cijfers van Dataforce. Er zijn in deze twee maanden al ruim 10.000 iX3's op naam gezet. Dat getal zegt je wellicht niet zo veel, maar het betekent dat de iX3 nu al beter verkoopt dan de Polestar 4, Audi Q5 Sportback en Porsche Macan EV. Wel moet de iX3 het nog afleggen tegen auto's als de Audi Q4, Q6 en ook de grote rivaal Mercedes GLC.

Twee dingen maken het succes van de BMW iX3 wel ietsje duidelijker. Ten eerste dat die er twee maanden over doet, terwijl bij de rest van de benoemde auto's wordt gekeken naar januari tot en met nu. Ook de grote rivaal Mercedes GLC combineert de ICE-versie met de EV, waardoor het niet duidelijk is welk aandeel de EV heeft in de 40.000 verkochte exemplaren. Of het net zo storm loopt bij Mercedes is dus niet duidelijk, maar daar horen we niet zo veel over enorm veel pre-orders en dergelijken. Onderschat de Merc echter niet, want ook daar zijn de orderboeken al vol tot het einde van het jaar.

BMW iX3 nodigt uit tot overstappen

Het zijn enkel extra cijfers bovenop wat er al gebeurt. BMW kan de vraag naar de iX3 niet bijhouden met de in eerste instantie bepaalde productiesnelheid, dus werd er een tweede shift toegevoegd aan de fabriek om meer auto's te kunnen bouwen. Dit alles is trouwens nog voor dat de auto naar Azië en de VS wordt geëxporteerd. Ook heeft BMW gemeld dat een derde van de iX3-kopers niet uit een BMW komt, maar van een ander merk. Kortom: het zit wel snor met die iX3.

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