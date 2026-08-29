Deze ingreep van Rijkswaterstaat kan regelrecht in een stripboek

Je hoeft niet naar de winkel voor een Donald Duck. Lees gewoon het nieuws op zaterdagmiddag en je hebt je vermaak te pakken. Het heeft alles te maken met de Algerabrug, die Capelle aan den IJssel met Krimpen aan den IJssel verbindt.

De Algerabrug is sinds 10 augustus afgesloten voor al het autoverkeer. De bijna zeventig jaar oude brug krijgt groot onderhoud, waarbij onder meer houten balken en stalen onderdelen van de brugklep worden vervangen. Ook wordt het vaste brugdeel voorzien van nieuw asfalt. Dit onderhoud was echt nodig, anders was het niet meer veilig om over de brug te reizen.

Er is een tijdelijke brug die speciaal voor fietsers en voetgangers naast de afgesloten brug is neergelegd. Maar nu werd deze óók acuut afgesloten . De veiligheid kon niet langer gegarandeerd worden. Serieus, kijken we naar een cartoon van Tom en Jerry?

Daarmee wordt een toch al vervelende verkeerssituatie behoorlijk absurd. Een bizarre ingreep van Rijkswaterstaat doordat ook deze tijdelijke brug niet veilig blijkt. Yo dawg, I heard you like bridges..

Voor automobilisten maakt deze ontwikkeling weinig uit, aangezien enkel fietsers en voetgangers van de tijdelijke brug gebruik konden maken. De officiële omleidingsroute voor automobilisten loopt via de N210, N207, A20 en N219. Zonder files ben je daar ongeveer 45 minuten mee bezig, terwijl Rijkswaterstaat waarschuwt dat de extra reistijd tijdens drukke momenten kan oplopen tot meer dan een uur.

Tijdelijke brug is weer open!

Uiteindelijk was het een stripverhaal van korte duur. In eerste instantie besloot Rijkswaterstaat dus de tijdelijke brug te sluiten omdat de veiligheid niet langer kon worden gegarandeerd. Een nadere inspectie volgde en toen werd de brug weer veilig verklaard, waardoor fietsers en voetgangers er weer gebruik van konden maken.

De ingreep van Rijkswaterstaat is natuurlijk begrijpelijk, maar je verzint niet dat een brug niet veilig genoeg is. Dat er een tijdelijke brug komt en deze is ook niet veilig genoeg. Eind goed, al goed. Eigenlijk ook precies in een Donald Duck-strip.

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