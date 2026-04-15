Noodremassistent van BYD remt bijna helemaal nergens voor

Als automobilisten worden we steeds meer geconfronteerd met de rijhulpsystemen die door de EU verplicht op onze nieuwe auto’s geplaatst worden. Naast de ongelooflijk irritante piepjes, pingels en andere alarmbellen, zouden ze ons en onze medeweggebruikers vooral veilig moeten houden. Het belangrijkste woord in die vorige zin is ‘zouden’, want het blijkt steeds vaker dat ze ondermaats functioneren, maar we er wel meer op gaan vertrouwen.

Blindheid bij lage zon

Zo bleek ook in een recente test van de Duitse evenknie van de ANWB, de ADAC. De dienstverlener leek het slim om eens na te gaan hoe goed de noodremassistenten van verschillende auto’s eigen presteert in minder dan optimale omstandigheden zoals een laaghangende zon, regen en/of mist. Veel van deze systemen werkt hoofdzakelijk op basis van camera’s en die hebben, net als mensen, beperkt zicht in dit soort situaties. Dat zou in theorie dus ook de prestaties van het hulpsysteem kunnen beïnvloeden.

Je voelt hem al aankomen: die aanname is correct, al valt het nog relatief mee. Van de zes geteste auto’s bleek er slechts één echt beroerd te presteren in de ietwat uitdagendere omstandigheden: de BYD Seal. Volgens de ADAC reageerde het systeem op vrijwel niets als hij met hevige regen of dichte mist geconfronteerd werd. Iets wat nog erger werd gemaakt doordat de auto ook niet liet weten dat zijn sensoren (camera’s en radar) een verminderde werking hadden door de weersomstandigheden, wat veel andere auto’s wel doen.

Meer doen met minder

Ter vergelijking: de Tesla Model Y, die met minder sensoren werkt (alleen camera’s), presteerde boven verwachting. In 78 procent van de testsituaties greep de netjes auto in en voorkwam hij een botsing. De Mercedes-Benz CLA kwam als beste uit de test en deed dat zelfs met een accuraatheid van 92 procent.

Opvallend was ook de NIO EL6, de enige auto met een LiDAR. De lasergestuurde sensor die ervoor zou moeten zorgen dat het zicht van de auto juist in slechte omstandigheden optimaal blijft, presteerde niet heel goed in mist. Met zicht van minder dan 20 meter deed de auto niet heel veel om een aanrijding te voorkomen.

De conclusie van de ADAC is wellicht nog het minst verrassend van alles: je mag nooit volledig vertrouwen op de veiligheidsfuncties in je auto. Ook zouden fabrikanten bestuurders goed duidelijk moeten maken wanneer het systeem minder goed of helemaal niet werkt.