Nooit meer in de file staan én daar €25.000 voor krijgen: hier kan het

Niet rijden wordt ineens een verdienmodel.

We hebben allemaal wel eens gedacht: ‘wat als ik gewoon niet meer in de file hoef te staan?’ In Malta nemen ze die gedachte erg serieus. Daar kun je letterlijk betaald krijgen om je rijbewijs in te leveren. Klinkt als een droom voor OV-fans, maar er zitten een paar kleine lettertjes bij waar je even voor moet gaan zitten.

Je rijbewijs inleveren = cashen

Het idee is simpel: jij levert je rijbewijs in en je krijgt 25.000 euro. Nou ja, een beetje gespreid dan. Via de regeling krijg je namelijk 5.000 euro per jaar betaald, vijf jaar lang. In ruil daarvoor mag je dus vijf jaar lang geen auto meer besturen. Niet in Malta, maar ook niet in het buitenland. Klinkt in principe niet zo slecht, toch?

De regeling is volgens The Malta Times onderdeel van een groter plan om het aantal auto’s op de wegen op het eiland te verminderen. Minder auto’s betekent minder files, minder uitstoot en hopelijk minder frustratie. Maar deze regeling is natuurlijk niet voor iedereen. Nee, deze regeling is alleen voor jongeren tot 30 jaar en werkt volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er is plek voor ongeveer 1.000 deelnemers, dus je moet er snel bij zijn als je serieus overweegt om je autosleutels voorlopig aan de wilgen te hangen.

Klinkt goed, maar er zijn nog meer regels

Zoals altijd bij dit soort deals: er zijn voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld al minstens een jaar een rijbewijs hebben en minimaal zeven jaar in Malta wonen. Daarnaast mogen bepaalde groepen niet meedoen, zoals mensen die hun rijbewijs nodig hebben voor werk of bijvoorbeeld diplomaten. En het belangrijkste: je mag dus écht geen meter rijden. Word je toch achter het stuur betrapt, dan krijg je niet alleen een boete van 5.000 euro, maar moet je ook (een deel van) het ontvangen geld terugbetalen. Dat maakt die spontane roadtrip toch ineens vrij prijzig.

Terugkomen kan, maar dat kost je geld

Krijg je na een tijdje toch heimwee naar dat gaspedaal, dan kun je gewoon het programma weer verlaten. Maaaaar, dan moet je wel het resterende bedrag terugbetalen. Stop je bijvoorbeeld na een jaar, dan loop dus je wel 20.000 euro mis.

Ook is het niet zo dat je na vijf jaar gewoon even je rijbewijs terug krijgt. Als je hem terug wilt moet je opnieuw een aanvraag doen en verplicht weer rijlessen volgen. Kortom: Malta maakt het je niet per se makkelijk om weer achter het stuur te kruipen. Of dit allemaal ook echt gaat werken moeten we natuurlijk nog zien.

Via AD