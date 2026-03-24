Tanktoerisme 2.0: deze app rekent voor je uit of Duitsland de moeite waard is

Je kent het wel: je kijkt naar de benzineprijs en overweegt eigenlijk spontaan emigratie. Of op z’n minst een klein uitstapje over de grens. Maar is dat nou echt goedkoper, of voelt het vooral zo omdat je in Duitsland ineens “Guten Tag” zegt bij de pomp? Iemand besloot dat eeuwige twijfelgedoe eens keihard uit te rekenen.

Rekenstress aan de pomp

De brandstofprijzen blijven stijgen en dus trekken Nederlanders massaal richting Duitsland. Logisch, want goedkoper tanken klinkt altijd goed. Maar er zit een addertje onder de motorkap: afstand, verbruik en tijd spelen allemaal mee.

Ralf Djojomoenawi uit Stadskanaal dacht precies dat. Leuk dat Duitsland goedkoper is, maar wat schiet je ermee op als je halve tank alweer verdampt op weg ernaartoe?

Zijn oplossing: geen giswerk meer, maar gewoon een app die alles voor je uitrekent.

Wat doet die app dan precies?

De app, toepasselijk “Grenshopper” genaamd, doet meer dan alleen even de prijzen vergelijken. Je vult je kenteken in, waarna automatisch de voertuiggegevens worden opgehaald. Vervolgens geef je je locatie door en de app doet de rest:

Berekenen van je brandstofverbruik

Afstand tot de grens meenemen

Actuele brandstofprijzen tonen

Het goedkoopste tankstation selecteren

Je er direct naartoe navigeren

Kort gezegd: hij doet eigenlijk alles behalve zelf tanken.

Geen programmeur, toch een app

Het leukste detail? Djojomoenawi is geen programmeur. Overdag werkt hij als online marketeer, ’s avonds veranderde hij in een soort brandstof-nerd met code-skills. Wat begon als een gesprek aan de keukentafel, werd in drie maanden tijd een werkende app. Inclusief lange nachten, datasets doorspitten en een vriend met een master data science die “even meekijkt”.

De timing is geen toeval. Door geopolitieke spanningen (lees: alles wat olie duur maakt) schoten de brandstofprijzen omhoog. Dat gaf het project een flinke duw in de rug.

Alleen voor iPhone (voorlopig dan)

Op dit moment is de app alleen beschikbaar voor iOS. Er zijn zo’n 240 gebruikers, en de eerste reacties zijn positief. Android-gebruikers moeten dus nog even geduld hebben, of tijdelijk een iPhone lenen van die ene vriend.

Bonus: je vrienden inzetten als brandstofkoerier

Alsof het nog niet efficiënt genoeg was, wordt er al gewerkt aan een uitbreiding. Denk aan een soort “poolfunctie”:

Jij geeft aan wat je nodig hebt (sigaretten, snacks, whatever)

Een vriend die toch al gaat tanken neemt het mee

Iedereen bespaart

Ineens wordt die ene vriend met tijd te veel en een volle tank een strategische asset.

Of het je daadwerkelijk geld bespaart? Dat hangt nog steeds af van je auto, je locatie en je rijstijl. Maar één ding is zeker: je hebt in elk geval geen excuus meer om het niet uit te zoeken.