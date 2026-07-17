Nooit meer zelf schakelen in de Fiat Grande Panda

Groot nieuws op de vrijdagmiddag. What's in a name? Grande Panda, grande nieuws! In Nederland heeft de importeur van het Italiaanse Fiat namelijk besloten om de benzineversie van de auto te schrappen. Dat betekent dat de Fiat Grande Panda er nu alleen nog is als mild-hybrid en als volledig elektrische auto.

Daarmee is de auto ook ineens niet meer te koop met een handbak. Want de mild hybrid is er alleen als automaat en de volledig elektrische Grande Panda is er natuurlijk sowieso alleen als automaat.

De Grande Panda benzine was ook veeeeeeeeeeel te duur

Is het dan zo raar dat Fiat de Grande Panda met enkel een benzinemotor schrapt? Nou nee niet echt. Want laten we eerlijk zijn, met een vanafprijs van 25.499 euro was de auto maar 1.000 euro goedkoper dan de Fiat Grande Panda Hybrid en dus eigenlijk onverkoopbaar. De volledig elektrische variant kost zelfs hetzelfde als de benzineversie. Dus wie kiest er nou voor de 100 pk sterke benzinemotor met handbak, als je voor hetzelfde geld elektrisch rijdt of voor een rooitje meer, minder benzine verbruikt en een automaat hebt? Niemand natuurlijk.

In dat opzicht gaat niemand de auto missen. Maar was die benzineversie niet gewoon veel te duur? Nou en of! Weet je wat de instap Fiat Grande Panda in thuisland Italië kost met de benzinemotor? Een schamele 14.950 euro! Dan houdt een Italiaan zelfs nog geld over om 'm te verzekeren! De hybride kost in Italië minimaal 17.450 euro en de EV is met 20.950 euro ook nog altijd stukken goedkoper dan bij ons.

Dus ja, de versie met enkel de benzinemotor was veel te duur in Nederland en dus gedoemd te mislukken. Logisch dat Fiat hem hier van de prijslijst heeft gehaald. Wil je toch persé een Grande Panda met enkel een benzinetor? Hij staat nog wel in de configurator, dus wellicht heeft de importeur er nog een paar op voorraad. Kun je gewoon lekker blijven schakelen!