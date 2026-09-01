Noorwegen bereikt absurd record met elektrische auto’s

In Nederland zijn we vooral druk met alle mogelijke beren op de weg voor elektrisch rijden. Te weinig laadpalen, te weinig bereik, te koud, te duur, te ingewikkeld. Verzin het, en wij maken ons er druk om. In Noorwegen hebben ze die discussie duidelijk overgeslagen, want daar werd afgelopen maand een EV-record neergezet waar je U tegen zegt.

Bijna elke nieuwe auto elektrisch

Van alle nieuwe personenauto’s die in augustus in Noorwegen werden geregistreerd, was er maar liefst 98,7 procent volledig elektrisch. Van de 13.451 nieuw geregistreerde personenauto’s reed eigenlijk alles op stroom. Een jaar geleden lag dat aandeel EV’s trouwens ook al op 96,9 procent.

Over heel 2026 staat het aandeel volledig elektrische auto's ondertussen al op 97,8 procent. Daarmee kun je eigenlijk wel stellen dat de oude vertrouwde plofmotor op de Noorse nieuwmarkt niet zozeer aan het verliezen is, maar eigenlijk vooral aanwezig voor de mensen die vast blijven houden aan nostalgie.

Volkswagen was in augustus het populairste merk en de ID.4 de bestverkochte auto. Daarna volgden de Toyota bZ4X en BMW iX3. Ook de opmars van de Chinezen valt op. Xpeng en BYD waren samen goed voor 11,4 procent van de markt. Vorig jaar was dat nog 4,9 procent.

Dat gaat dus lekker.

Iedereen elektrisch, behalve Tesla?

Ironisch genoeg heeft Tesla het juist lastig in het land waar elektrisch rijden inmiddels ongeveer de standaard is geworden. Het merk registreerde in augustus 2.387 auto's minder dan een jaar eerder. Sterker nog: zonder Tesla zou de totale Noorse automarkt niet zijn gekrompen, maar juist met 17 procent zijn gegroeid. Ai.

Tesla is over heel 2026 nog wel marktleider in Noorwegen, maar Toyota komt rap dichterbij. Toyota zag zijn registraties dit jaar met 46,4 procent stijgen, terwijl Tesla juist een daling van 11 procent noteerde. Het verschil tussen beide merken is daardoor flink kleiner geworden.

Ook bestelauto’s gaan steeds vaker aan de stekker. In augustus was 44,9 procent van de nieuw geregistreerde bestelbussen elektrisch. Over heel het jaar staat dat aandeel zelfs op 53,1 procent.

Noorwegen heeft officieel geen verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s. Je mag er dus gewoon nog eentje kopen. De vraag is alleen: waarom zou je?

Via: OFV

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