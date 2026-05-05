Noorwegen zegt massaal dag tegen benzine

We weten al jaren dat Noorwegen enorm vooroploopt als het om stekkerauto’s gaat. Maar zelfs daar beginnen de cijfers nu toch wel een beetje absurd te worden. Zo absurd dat je je afvraagt of benzineauto’s daar inmiddels alleen nog maar in het museum te vinden zijn.

Bijna 100 procent elektrisch

In Noorwegen werd in april een vooral schokkend nieuw record gevestigd: maar liefst 98,6 procent van alle nieuw verkochte auto’s was volledig elektrisch. Van de 11.103 nieuwe auto’s waren er 10.952 gewoon een EV. WAT!? Ja, dat lees je goed. De resterende markt? Die bestaat uit een handjevol diesels, benzineauto’s en een paar plug-in hybrides die waarschijnlijk in de rommelhoek stonden en voor een zacht prijsje zijn meegenomen.

Sterker nog: in sommige regio’s gaat het dus nog verder. In Østfold tikte het aandeel EV’s zelfs de 99,3 procent aan. Zelfs in het noorden, waar het koud en donker is en je accu het zwaar heeft, zit men nog ruim boven de 95 procent.

Fossiel is bijna uitstervend

De cijfers laten vrij weinig ruimte voor interpretatie. De oude vertrouwde diesel komt nog net aan 0,78 procent marktaandeel, benzine blijft steken op 0,28 procent en plug-in hybrides doen een poging met 0,18 procent. Alles daaronder is eigenlijk gewoon een beetje ruis. Volgens de Noorse verkeersorganisatie OFV kiezen de kopers massaal voor elektrisch vanwege de aangename prijs, technologie en beschikbaarheid. Oftewel: het is niet alleen groen denken, maar ook gewoon een beetje logisch rekenen.

En ja, dat is misschien wel even wennen als je uit een land komt waar de laadpaal nog regelmatig bezet is door iemand die even snel boodschappen doet.

Bekende namen bovenaan

Welke auto's de favoriet zijn? De bestverkochte auto in april was de Volkswagen ID.4, gevolgd door de Toyota Urban Cruiser en de Volkswagen ID.3. Wat hierbij opvalt is dat er geen extreme uitschieters zijn, maar vooral een vrij gelijkmatig verdeeld speelveld.

Verder zien we bekende namen zoals de Tesla Model Y, die over heel 2026 nog steeds de ranglijsten aanvoert, samen met de Model 3. Ook Toyota en Volkswagen doen het opvallend goed, met meerdere modellen in de top tien.

Volgens cijfers van de Noorse OFV lijkt de markt dus echt volledig gekanteld. Elektrisch is daar geen twijfelgevalletje meer, maar gewoon de standaard.