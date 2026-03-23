Lamborghini Revuelto krijgt extra dosis gekkigheid van Novitec

In Italië ligt de lat inmiddels belachelijk hoog. Lamborghini bouwt auto’s die standaard al over de top zijn. Toch blijkt dat in het topsegment vaak pas het begin. Want extremer kan altijd.

Nog niet gek genoeg

De Revuelto laat natuurlijk vrij weinig aan de verbeelding over. Hij is breed, luid en alles behalve subtiel. Toch blijkt dat voor een select clubje kopers gewoon niet voldoende. Bij Lamborghini zelf gaat bijna iedereen al los met het volledig personaliseren van zijn auto, maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas.

En toevallig komt daar Novitec om de hoek kijken. De Duitse tuner doet precies wat je verwacht: hij pakt alles wat al overdreven is en draait de knop nog een flink stukje verder open. Het resultaat? Een Revuelto die nog net wat meer schreeuwt om aandacht. Letterlijk.









Carbon, paars en nóg meer vermogen

Wat meteen opvalt, is de kleur. Deze Revuelto is uitgevoerd in een paarse tint die je misschien kan herkennen van de iconische Diablo SE30. Echt undercover is het niet, maar daar koop je een Revuelto ook niet voor toch? Daarnaast doet dat paars het heel lekker op de scherpe lijnen van de auto.

Daarnaast heeft Novitec zich uitgeleefd met carbon. Van voor tot achter zit de auto vol met het carbon goodies: splitter, diffuser, sideskirts, alles wat carbon en glanzend kan zijn, is het ook. Daar komen nog gesmede Vossen-wielen bij en een set verlagingsveren, waardoor de Lambo nog dichter tegen het asfalt ligt.

Gelukkig zijn ze bij Novitec niet flauw en is er ook een beetje aan het blok gesleuteld. Met een nieuwe uitlaat en aangepaste katalysatoren perst de Duitse tuner nog eens 33 pk extra uit de 6.5-liter V12. Resultaat: zo’n 1.048 pk totaal. Ga je dat verschil voelen? Waarschijnlijk niet. Ga je het horen? Oh ja zeker.

Dus, heb jij heel toevallig een standaard Revuelto en vind je deze te saai? Je weet wat je te doen staat.