Nu écht gelekt: de nieuwe BMW Alpina!

We moeten allereerst even onze excuses aanbieden: de plaatjes van de prachtige BMW Alpina die eerder deze week lekten bleken nep te zijn. Deze auto was letterlijk te mooi om waar te zijn. Nu is de échte Vision BMW Alpina gelekt, in full HD.

De neppe afbeeldingen zaten er niet heel ver naast: the real deal is alsnog een fraai geproportioneerde coupé. Alleen dan wel met grote nieren. Is dat erg? Nou nee, de Vision BMW Alpina heeft een shark nose die de nieren mooi tot zijn recht laat komen. En verder is het gewoon een heel strak design. Ze kúnnen het dus wel bij BMW, mooie auto’s ontwerpen.

Is het een Alpina?











De auto voelt niet direct aan als een Alpina, maar toch is het Alpina-DNA wel degelijk aanwezig. We zien veelspaaks velgen, vier uitlaten, een frontlip met de letters ‘ALPINA’, kortom: alle karakteristieke kenmerken. Als je héél goed kijkt zie je zelfs subtiele Alpina-striping op de zijkanten.

Het interieur is ook gelekt en daar zien we het Neue Klasse-dashboard. Het interieur komt grotendeels overeen met dat van de vernieuwde 7 Serie, maar dan met een Alpina-sausje. Achterin zien we twee bijzonder gevormde stoelen. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat dit een concept car is.











V8

Over de specificaties kunnen we nog niet veel zeggen, behalve dat er een V8 onder de motorkap ligt. Dat lijkt ons de enige juiste aandrijflijn voor een grote Alpina coupé. Waarschijnlijk gaat het om de S68 V8 die onder meer in de 760i en de M5 ligt.

De hamvraag is: gaat deze auto ook in productie? BMW toont ieder jaar op Villa d’Este een gave concept car en die gingen nooit in productie. Daar kwam echter verandering in met de Skytop en de Speedtop. Dus het zou zomaar kunnen dat de Vision BMW Alpina ook in een gelimiteerde oplage gebouwd wordt. Misschien weten we later vandaag meer, als de auto officieel onthuld wordt, maar het kan ook zijn dat BMW nog even de reacties afwacht. Dus kom maar door met je mening.

Via: Cochespias