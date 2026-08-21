Nu echt: Tesla Semi-vrachtwagen komt met 1.088 pk naar Europa

Net als bij de Roadster hebben Tesla Semi-klanten behoorlijk wat geduld moeten hebben. Waar de klanten voor de (vliegende?) straatauto nog steeds moeten wachten, wordt het geduld van de truckers binnenkort beloond. Tesla brengt de Tesla Semi naar onze kant van de oceaan en we weten nu eindelijk wanneer.

Het publieke debuut van de elektrische gigant staat gepland voor de IAA Transportation-beurs in Hannover, die plaatsvindt van 15 tot en met 20 september. Tijdens dit event zal Tesla alle exacte specificaties en details van de Europese Semi-uitvoering uit de doeken doen. Gelukkig weten we nu al het een en ander over de truck.

De specs

Als je het vergelijkt met elektrische auto’s zijn de cijfertjes bizar. In de VS rijdt de Semi al even rond en heb je twee versies: de Standard en Long Range. De instapper is voorzien van een accupakket van 548 kWh! Het rijbereik valt dan weer mee tegenover moderne EV’s: 523 kilometer in de Standard Range en 800 in de LR.

De vrachtwagen van Tesla wordt aangedreven door een 1.088 pk sterke krachtbron die uit drie elektromotoren bestaat. Daarmee kun je een gewicht van 37 ton (37.000 kilo) trekken. Het systeem draait op een 1.000 Volt-architectuur. Met het speciale Megacharger-systeem kan de Semi laden met een bizar vermogen van 1,2 Megawatt (1.200 kW). Daarmee laad je de accu in slechts een half uur tijd voor 60 procent vol.

Welke versie krijgen wij in Nederland?

Het is nog even de vraag of we in Europa al die opties krijgen. Kijk je op de Nederlandse consumentenwebsite van Tesla, dan wordt de Semi vooralsnog omschreven als een truck met een actieradius van 550 kilometer en een oplaadvermogen van 800 kW. Het heeft er dus alle schijn van dat wij in eerste instantie alleen de Standard Range-variant op de Europese wegen verwelkomen.

Over een kleine maand komen we dus meer te weten over de Europese en Nederlandse Tesla Semi. In de video hieronder maakt het merk van Musk je alvast lekker voor de onthulling. Zo heeft Tesla binnenkort weer wat extra’s te verkopen naast de Model 3 en Y.

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