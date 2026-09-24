Nu helemaal officieel: de elektrische Bentley Torcal

We konden ‘m twee dagen geleden al laten zien, maar nu is de Bentley Torcal helemaal officieel. Maak kennis met de allereerste elektrische Bentley!

De Bentley Torcal zit qua formaat onder de Bentayga, maar het is natuurlijk allesbehalve een compacte auto. De Torcal is namelijk vijf meter lang. Zoals we al veelvuldig besproken hebben, is de basis een Porsche Cayenne Electric. Dat kun je ook wel zien aan de proporties.

Nieuwe designtaal









De Cayenne is overgoten met een Bentley-sausje, maar deze saus heeft wel een nieuwe receptuur. Bentley lanceert op de Torcal namelijk een nieuwe designtaal. Daarbij hebben de iconische ronde koplampen het veld moeten ruimen. Doodzonde, want dat was nou juist een van de karakteristieke Bentley-kenmerken. In plaats daarvan krijgen we dubbel koplampen die regelrecht van een willekeurige Chinese auto lijken te komen. Ook de verlichte grille ziet eruit als een goedkope Chinese imitatie van een Bentley.

De zij- en achterkant zijn gelukkig iets beter te pruimen. Schuin van achteren is het gewoon het ‘kleine’ broertje van de Bentayga. Toch zien we ook hier een nieuwe designtaal. Waar de andere Bentley ovalen achterlichten hebben, heeft de Torcal platte streepjes als achterlichten. Aangezien dit lanceert als hun nieuwe designtaal, dus wen er maar aan: zo gaan de Bentley’s er voortaan uitzien.

Interieur

Enfin, de buitenkant hadden we al gezien. Wat we nog niet gezien hadden, was het interieur. En dat is toch ook vrij belangrijk bij een Bentley. Helaas heeft ook hier het Chinese virus toegeslagen. We zien geen fraaie ronde klokjes meer, maar een groot centraal touchscreen én een digitaal instrumentarium. Het voelt gelukkig niet zo kaal als in sommige andere EV’s. Je kunt gewoon houtafwerking en fraaie leercombinaties bestellen en we zien ook nog een paar fysieke knoppen. Toch voelt het als een serieuze downgrade ten opzichte van de prachtige interieurs in de andere Bentley-modellen. Uiteraard kom je qua luxe verder niks te kort, met zake als 16-voudige verstelbare stoelen, uitgebreide massagefunctie en automatische deuren (die de Cayenne overigens ook heeft).

Wat verder nog interessant is: het geluid. Want ja, deze elektrische Bentley heeft geluid. Je zou denken dat stilte prima past bij een Bentley, maar nee, ze moesten toch weer een V8-geluid nabootsen. Dat hebben ze wel op een bijzondere manier gedaan: met muziekinstrumenten. Het resultaat is de 'Bentley Dynamic Symphony'. Dit geluid is harder is de Sport-modus, maar kan gelukkig ook gewoon uit worden gezet.

De cijfers

De Torcal wordt gelanceerd in twee smaakjes: de gewone Torcal en de Torcal S. De eerste heeft 821 pk en 1.194 Nm, de tweede 888 pk en 1.350 Nm. De meerwaarde van de S is dus beperkt. De Torcal S heeft echter wel een Launch Control-functie, waarmee je in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/u knalt. De gewone Torcal heeft dat niet, en doet er 3,3 seconden over.

Toch vallen deze cijfers een beetje tegen, want we hadden eigenlijk meer dan 1.000 pk verwacht. Dat heeft de Cayenne Turbo namelijk ook. Maar we hebben een vermoeden dat Bentley nog een Speed-versie in de pijplijn heeft zitten. Nu zit de Torcal qua vermogen tussen de Cayenne S (666 pk) en de Cayenne Turbo (1.156 pk) in.









Net als de Porsche heeft deze elektrische Bentley een joekel van een accu, met een capaciteit van 113 kWh. Het lijkt erop dat de Bentley iets minder gestroomlijnd is, want de range bedraagt 600 kilometer. Dat is minder dan in de Cayenne, die tot 653 kilometer range haalt uit dezelfde accu. Gelukkig kun je wel met 400 kW snelladen.

Wat de Bentley Torcal moet kosten is nog niet bekend, maar ongetwijfeld een stuk meer dan een Cayenne. Heeft deze auto genoeg meerwaarde? Laat het weten in de comments!