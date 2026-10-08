Nu officieel: de nieuwe BMW iX4, met 828 km range!

We konden ‘m dinsdag al aan jullie voorschotelen: de nieuwe BMW iX4. En we konden ook al verklappen dat ‘ie donderdag onthuld zou worden. Dus nu is het zover: BMW heeft officieel het doek getrokken van de nieuwe iX4.

Ergens is het wel opmerkelijk dat er een iX4 komt, want voor de benzineversie zag BMW geen brood meer in een nieuwe X4. De verkopen bleven – in ieder geval in Nederland – de laatste jaren ver achter bij de X3. Toch komt BMW nu wel met een coupé-SUV op basis van de Neue Klasse iX3. En dat is wellicht ook helemaal geen gek idee, want die verkoopt als warme broodjes.

Eerste X6

De iX4 doet qua daklijn en raampartij vooral denken aan de eerste generatie X6 en dat was natuurlijk de auto die de hele coupé-SUV-hype in gang heeft gezet. De SsangYong Actyon was weliswaar eerder, maar laten we eerlijk zijn: dat was niet de trendsetter.

























Zoals we al konden melden krijgt de iX4 standaard het M Sport-pakket. De iX4 is namelijk heel sportief, als we het persbericht moeten geloven. Het is ook een logische keuze: het type klanten dat een iX4 koopt in plaats van een iX3 zou sowieso voor een M Sport-pakket gaan.

Aandrijflijnen

De iX4 wordt in eerste instantie leverbaar met twee aandrijflijnen: een iX4 40 xDrive en een 50 xDrive. Dat betekent dat de instapversie met achterwielaandrijving – die de iX3 wel heeft – wordt overgeslagen. Nogmaals: de iX4 is niet voor mensen die de goedkoopste versie willen.









De iX4 40 xDrive en 50 xDrive hebben respectievelijk 374 en 469 pk, niet geheel verrassend dezelfde cijfers als de iX3. Wél heeft de iX4 een grotere range, dankzij de aflopende daklijn. De iX4 40 xDrive heeft 638 kilometer range in plaats van 620. De iX3 50 xDrive had al een indrukwekkende range van 805 kilometer, maar de iX4 gaat daar nog eens overheen met 828 kilometer. Dat zijn cijfers om over naar huis te schrijven. En met 400 kW snellaadvermogen zit je ook in no-time weer vol.

Nieuwe topversie





















Maar wacht, er is meer… De iX4 krijgt ook nog een nieuwe topversie: de M60 xDrive. Deze heeft maar liefst 612 pk. Dat is een klap meer dan de uitgaande X4 M, die over ‘maar’ 480 pk beschikte. De iX4 M60 knalt in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Deze versie krijgt ook standaard een adaptief M-onderstel. Bij de andere modellen kun je dit ook gewoon krijgen, maar dan is het een optie.

De meerprijs ten opzichte van de iX3 is nog niet bekend, maar een iX3 40 xDrive met M-Sportpakket kost € 69.133. De iX4 zal dus niet minder dan 70 mille gaan kosten. Bestellen kan als het goed is binnenkort, in januari volgt ook de iX4 M60 xDrive.

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