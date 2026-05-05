Nu te zien: die andere BMW M3 die een V8 voorin heeft

We kennen allemaal de motoren van elke BMW M3 wel uit ons hoofd, toch? In ieder geval is het vrij simpele autokennis om te weten dat er maar één een V8 kreeg, de E9x. Tenminste, één die jij en ik konden kopen. Er was nog eentje en daar kleeft natuurlijk een verhaal aan. Nu BMW ter ere van 40 jaar M3 hem weer eens uit de coulissen trekt om tentoon te stellen, nemen we dat uiteraard nogmaals met je door.

De tweede BMW M3 (E36) was de eerste met zes-in-lijn, een motor die in vier generaties -binnenkort vijf- een rol speelt. De E46 pakt eigenlijk alles wat goed was van de E36 en maakte het beter. Wederom een 3.2 liter grote zes-in-lijn, de S54B32 dit keer. Goed voor 343 pk. Die motor met die specificaties is alles wat de E46 heeft gezien, op één blok na.

P60B40

BMW wilde meedoen aan de racerij met de M3, de GT-serie van de American Le Mans-serie (ALMS) om precies te zijn, hetgeen we nu LM-GTE noemen. Je zou dan verwachten dat het merk een zes-in-lijn flink oppept, maar dat is niet wat gebeurde. BMW achtte de zes-in-lijn niet krachtig genoeg, dus werd een V8 ontwikkeld met als code P60B40. Een vrij serieuze 4.0 liter V8 met platte krukas en een dry-sump-systeem. Met wat beperkingen voor de racerij goed voor 450 pk. De BMW M3 GTR was geboren.

Homologatie

Het idee van de ALMS GT-klasse was wel dat er geracet werd met een auto die je in theorie kan kopen. Dus moest er een straatversie komen. Dat werd simpelweg de BMW M3 GTR Straßenversion. Voorspelbaar genoeg een M3 die iets dikker is dan de normale versie, maar niet zo extreem is als de raceauto. Voorin wel gewoon diezelfde motor, een iets verder teruggetunede P60B40 die nu 385 pk leverde. BMW had echter niet de ambitie om er veel van te verkopen, want de regels zeiden dat de auto aangeboden moest worden. Vandaar dat er 10 stuks gebouwd werden met een prijskaart van 250.000 dollar. Rivalen deden beklag, want dit deed het hele project aanvoelen als een prototype, niet een echte auto.

Toch kwam BMW ermee weg en werd in 2001 het seizoen gewonnen door de M3 GTR. Toch leidde deze maas in de racewet tot het wederom veranderen van de regels in 2002. Er moesten nu minstens 100 exemplaren gebouwd worden en minstens 1.000 straatauto's zijn met deze motor om mee te mogen doen. Voor je beeldvorming: andere GT-auto's des tijds waren bijvoorbeeld Corvettes, Vipers, Porsches en Ferrari's, waar dit soort aantallen makkelijk zijn. BMW moest alle zeilen bijzetten en besloot daarom de stekker te trekken uit het M3 GTR-project. Wat ervoor zorgt dat die 10 M3 GTR Straßenversions alle straat-M3's met V8 waren van de E46 en officieel waren het allemaal prototypes. Zeven van die prototypes zijn 'gerecycled', drie bleven in handen van BMW zelf.

BMW M3 met V8

Een echt gangbare BMW M3 E46 met V8 is er daarom nooit geweest. Leuke sidetrack om erbij te vermelden: het plantte wel het zaadje voor een BMW M3 met V8, want na de GTR werd bedacht dat het merk betrekkelijk makkelijk de S62B50 uit de M5 E39 voorin de M3 kon lepelen. Al werd het karakter wel flink aangepast: kleiner slagvolume en veel hogere toeren. Er kwam een prototype van de BMW M3 CSL met deze V8 voorin, al werd deze afgeschoten voor productie. De motor in kwestie? De S65B40, de motor die uiteindelijk wél in de E9x M3 kwam te liggen.

Een gehomologeerde raceauto voor de straat van de BMW M3 E46 met V8 bleef dus altijd bij een concept. Er zijn nog drie prototypes zoals gezegd en als je als echte BMW-nerd hem wil aanschouwen, heb je weer een kans. BMW werkt samen met de Tour Auto in Frankrijk waar een hoop bijzondere auto's voorafgaand aan en tijdens het evenement tentoon gesteld worden in het Grand Palais in Parijs. Aangezien BMW dit jaar viert dat de M3 40 jaar bestaat, wordt er ook een blik M3's opengetrokken. Waaronder de M3 GTR, in al zijn zilveren glorie.

Vergeleken met de standaard M3 herken je de BMW M3 GTR Straßenversion direct. De bumpers steken verder uit en achterop prijkt een grote koolstofvezel spoiler bovenop de gurney flap. Voor zover wij weten waren alle M3 GTR's zilver, want een andere kleur kennen we niet.