Jullie kunnen geen auto betalen, dus kies je voor occasion lease

De autowereld verandert sneller dan je private leasecontract. Waar vroeger bezit heilig was, lijkt de moderne automobilist daar steeds minder waarde aan te hechten. Dat zeggen wij niet, maar keiharde data.

Het is steeds normaler om te kiezen voor een leaseconstructie. Niet zo gek ook met de stijgende autoprijzen van nieuwe auto’s. Maar dat niet alleen. Ook op de occasionmarkt is het steeds normaler om te kiezen voor lease in plaats van koop. Niet alleen in Nederland.

Uit de Ayvens Mobility Monitor 2026 blijkt dat bijna de helft van de Europeanen (49 procent) positief tegenover autolease staat. Let wel, slechts 26 procent overweegt daadwerkelijk om binnen vijf jaar een auto te leasen. Ofwel, de interesse is er. Het gaat echter te ver om te zeggen dat er massaal voor lease wordt gekozen.

Jongeren trekken de kar

Zoals wel vaker zijn het de jongere generaties die voor verandering zorgen. Gen Z en millennials zien lease als een goede manier om flexibel en zonder gedoe mobiel te blijven. Geen onverwachte kosten, geen gedoe met onderhoud en alles lekker digitaal geregeld.

Boomers blijven liever gewoon eigenaar van hun vierwieler. Nu is de titel van dit artikel lekker prikkelend. Onder de specifieke groep van autoliefhebbers is bezit nog steeds koning. Met lease kun je vaak enkel de saaie instappers kiezen, niet de gepeperde modellen waar wij blij van worden. Bovendien is het aanpassen van velgen, uitlaat of een chippie vaak een no-go bij een leaseconstructie.

Cultuurverschil

Er is een duidelijke scheidslijn binnen Europa. Niet alleen in de keuken, ook in de keuzes voor auto’s. In Zuid-Europese landen zoals Portugal, Griekenland en Spanje is men een stuk enthousiaster over leaseconstructies. Misschien ook omdat ze minder cash hebben om een auto te kopen?

In Noord- en West-Europa, waaronder Nederland, ligt dat anders. Hier leeft nog sterk het idee dat leasen duurder is dan kopen. Sterker nog, ruim de helft van de Nederlanders denkt dat lease simpelweg meer kost. Dat sentiment remt de groei behoorlijk af.

Occasion lease

Waar het echt interessant wordt, is bij occasion lease. Wat ooit begon als een kleine markt, groeit nu uit tot een serieuze eerste keuze. En dat is niet zo gek.

Maar liefst 45 procent van de Europeanen staat open voor het leasen van een tweedehands auto. In Nederland en Griekenland is die interesse zelfs bovengemiddeld hoog. Het heeft alles te maken met de centen.

Driekwart van de geïnteresseerden noemt lagere maandlasten als doorslaggevende factor. Niet zo gek met de huidige prijzen van nieuwe auto’s. Veel Nederlandse huishoudens hebben niet het geld klaarliggen om zomaar een nieuwe middenklasse te kopen.

Lease, of het nu nieuw of occasion is, blijft een groeiende markt onder consumenten. Dat is te zien in heel Europa.





