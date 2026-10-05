Occasion lease: de gulden middenweg tussen kopen en private lease?

Misschien twijfel je tussen een nieuwe auto private leasen of een jonge occasion kopen, maar er is ook nog een derde optie: een occasion private leasen. In dit artikel gaan we kijken of deze middenweg ook de gúlden middenweg is.

Occasion leasen of nieuwe auto leasen?

Waarom zou je een occasion in plaats van een nieuwe auto private leasen? Het antwoord spreekt voor zich: dat is natuurlijk goedkoper. Een occasion is minder waard (duh) en schrijft bovendien minder hard af dan een gloednieuwe auto. En laat de afschrijving nu net een belangrijke factor zijn bij het bepalen van het leasebedrag. Bij occasion lease gaat het overigens wel om jonge occasions, die doorgaans niet ouder zijn dan 5 jaar.

Naast de kosten zijn er nog een aantal redenen om voor occasion lease te kiezen. Als je een nieuwe auto private leaset kan er soms een lange levertijd zijn. Een occasion kun je veel sneller voor je deur hebben. En wie wil dat nou niet? Verder zijn er bij occasion lease vaak kortere looptijden mogelijk en zit je dus minder lang vast aan één auto. Handig als je nog niet precies weet hoe je situatie er over een paar jaar uit ziet. Of als je gewoon van afwisseling houdt.

Occasion private lease is dus een interessant alternatief voor het private leasen van een gloednieuwe auto. Het nadeel is alleen dat je eh… geen nieuwe auto hebt. Je kunt niet zelf de auto samenstellen en er kunnen wat gebruikerssporen op zitten. Maar die nadelen had je zelf waarschijnlijk ook wel kunnen bedenken.

Occasion leasen of occasion kopen?

Oké, occasion lease heeft dus een aantal belangrijke voordelen, maar kun je niet beter meteen een occasion kopen? Dat ligt eraan. Hét voordeel van private lease is dat je precies weet waar je aan toe bent. Bij een tweedehands auto is de kans op onaangename verrassingen – met de bijbehorende kosten – groter dan bij een nieuwe auto. Bij occasion lease betaal je gewoon je maandbedrag en je hoeft je verder nergens zorgen over te maken.

Nu is het wel zo dat je een jonge occasion met Bovag-garantie kunt kopen, dan hoef je ook niet zelf voor de kosten van een dure reparatie op te draaien. Verder moeten we de kanttekening maken dat de voorwaarden per leasemaatschappij kunnen verschillen. Dus altijd even opletten wat er wel of niet is inbegrepen in het maandbedrag.

Wat ook een reden kan zijn om voor lease te kiezen: je hoeft niet in één keer een groot bedrag af te tikken. De kosten zijn netjes uitgesmeerd over een langere periode (afhankelijk van je leasecontract). Je hoeft dus niet je bankrekening te plunderen of – erger nog – een lening af te sluiten.

Het belangrijkste nadeel van een tweedehands auto leasen in plaats van kopen is dat je doorgaans duurder uit bent. Je krijgt gemak en zekerheid, maar daar betaal je voor. De service van de leasemaatschappij is natuurlijk niet gratis en zij dragen ook het risico op eventuele dure reparaties. Als je een occasion zelf koopt en na een paar jaar weer verkoopt ben je onder de streep doorgaans goedkoper uit. En daarbij heb je ook nog de optie om ouder (en goedkoper) te gaan, terwijl je bij private lease beperkt bent tot jonge occasions.

Verder kun je ervoor kiezen om door te rijden met je zelf gekochte occasion, terwijl je na je leaseperiode met lege handen zit. Je kunt je leasetermijn wel verlengen, maar daar zit een maximum aan (vaak 60 of 72 maanden). Of dat kostentechnisch verstandig is, is ook weer een kwestie die dan overwogen moet worden.

Nog een nadeel is dat je bij private lease te maken hebt met een afgesproken hoeveelheid kilometers op jaarbasis. Je mag wel meer kilometers maken, maar dan betaal je extra en ben je nóg duurder uit vergeleken met het kopen van een auto.

Conclusie

Is occasion private lease de gulden middenweg? In zekere zin wel. Je hebt hetzelfde gemak en dezelfde zekerheid als bij reguliere private lease, maar dan tegen een lager bedrag. De goedkoopste optie is echter nog altijd het kopen van een occasion. Tenzij je een gigantische miskoop doet… Als je daar bang voor bent dan kun je toch beter kiezen voor private lease. Maar dan weet je zeker dat je relatief duur uit bent. Dus toch maar kopen...? Enfin, dat is dus de afweging die je moet maken.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover