Occasion op Marktplaats adverteert zijn vering op de achterkant

Er zijn veel dingen die met een badge duidelijk gemaakt worden of werden. Bij een sportieve auto staat de naam van de sportdivisie vaak achterop. Of er is een rimboe aan getallen te vinden die hopelijk duidelijk maken welke motor erin zit. Vroegâh kwam het nog wel eens voor dat er best geinige dingen geadverteerd werden door de termen op de kofferklep. Wat te denken van Volvo waar je een aparte badge kreeg voor de lambdasonde. In Japan was het mooi dat een sportief te profileren merk mocht pochen met de badge van een welbekend hoogwaardig Duits veringbedrijf.

We hebben het dan natuurlijk over Subaru. Nou was het merk al lekker bezig met van zichzelf een lekker sportief en eigenwijs merk maken, dankzij veel doen met de rallysport. Dat moet natuurlijk ook een beetje terugkomen in de straatauto's. De middelgrote Legacy was eerst de rallyauto van het merk, maar dat ging de Impreza op zich nemen vanaf de jaren '90. Toch was het merk de Legacy niet vergeten en werd dat model steeds een stukje flitsender, met sportversies die je ook zeker niet moest vergeten.

Subaru Legacy

Dat brengt ons bij de Subaru Legacy Touring Wagon van de derde generatie. Dat is de in 1998 geïntroduceerde BE (of specifieker omdat het de stationwagon is, BH). Ook al kon je die krijgen met de 2.5 liter grote EJ25-viercilinder boxer of zelfs de 3.0 liter grote EZ30-zescilinder boxer, dat was niet waar de dikke versies zaten qua vermogen. Deze hadden namelijk 172 en 223 pk. Versies als de GT en B4 (RSK) kregen de EJ20-boxer met specs vergelijkbaar aan de Impreza WRX STi. Het klinkt dus basaal om 'slechts' de 2.0 liter grote motor te hebben, maar deze komt wel tot de maximale 280 pk waar Japan hun vermogens op liet steken volgens het herenakkoord. Sterker nog: de met de EJ20 uitgeruste Legacy S401 door STi kwam uit op 293 pk. Niet dat het daarom behelpen is met deze Legacy GT-B die we vinden op Marktplaats.

Bilstein

De combinatie van kleur en motor maakt dit best een gave Subaru Legacy Touring Wagon. En oh ja, die vering. Officieel heet deze versie van de Subaru Legacy de GT-B in Japan. Het grootste verschil met de 'normale' GT was dan ook dat de B stond voor Bilstein. Die verenboer ken je vast vanwege jarenlange expertise in de autosport. Als Japans merk dat zichzelf toch nog een beetje wil bewijzen, zijn dat soort samenwerkingen erg nuttig. Vandaar dat Subaru het gebruik van Bilstein-dempers bepaald niet onder stoelen en banken stak en zelfs aanduidde met een badge achterop. Met de badge achterop je vering adverteren, zonder dat het een marketingstunt betrof. Das war einmal.

Ga voor goud

Bij een sportieve Subaru denk je wellicht snel aan dé STi-kleur WR Blue Mica, waar ook de rallyauto's in werden uitgedost. Voor de Legacy zijn er andere leuke opties, waarbij de kleur op dit exemplaar op Marktplaats wellicht de meest eigenzinnige is. Het betreft Mustard Mica, afgewerkt in dus dezelfde 'mica'-lak als het welbekende blauw. Maar dan, tsja, mosterdkleurig. Het wordt een soort goud, wel iets meer de gele kant op dan bijvoorbeeld een Volvo Saffron Gold. Opvallend is het zeker en laten we wel wezen: de kleur in combinatie met de iets sportievere bodykit, luchthapper en vijfspaaks velgen maakt dat deze Legacy toch een vlotte verschijning is. Dat is wel eens anders geweest voor een Subaru-stationwagon.

Dat laatste bewijst het interieur wel een beetje, want binnenin de Subaru Legacy GT-B is het wat je verwacht voor een Japanse auto uit de jaren '90. Het is functioneel en het blijft heel, maar een ADHD'er valt er nog van in slaap. Wel krijg je airco en zo te zien zelfs een elektrische lengteverstelling voor de stoel. Toe maar. Er vallen nog wel twee dingen op aan het interieur die een bruggetje vormen naar de manieren waarop het niet allemaal rozengeur en maneschijn is voor de gouden Subaru.

Kopen

Het betreft namelijk een Japanse import, dus de Subaru Legacy op Marktplaats heeft het stuur aan de rechterkant zitten. Er is mee te leven, maar praktisch zal het nooit volledig zijn. Een andere ietwat nadelige keuze is voor dat probleem een voordeel, maar de verdere rijbeleving een nadeel. Het betreft namelijk de versie met automaat. Dus nee, je hoeft niet met de verkeerde hand te schakelen. Maar je levert wel 15 pk in omdat de versies met automaat het hielden op 265 pk. Nog steeds genoeg, maar de automaat was wel een typische jaren '90-automaat, met vier versnellingen. Omdat het een Japans model betreft is het wel een 'Sportshift', dus met een handmatige overname als mogelijkheid. Toch wil je het liefst de vijf- of zesbak die ook beschikbaar was en wel de volledige 280 pk opleverde.

De Subaru Legacy GT-B op Marktplaats heeft slechts 41.794 kilometer gelopen, wat echt laag is en een fractie is van wat deze motoren aankunnen. Dat doet wel wat met de prijs, die aardig fors wordt. Zeker als je beseft dat de plastics her en der wat moe zijn en we zelfs een paar plekjes zien waar de blanke lak loslaat. Goed, dat willen we zoals altijd lekker aan de verkoper over laten of de prijs terecht is of niet, want zeldzaam, goede kleur, onverprutst, lage kilometers en ook niet onbelangrijk voor een Japanner uit deze tijd: we zien geen roest. Vooral jij mag dus bepalen of deze Legacy 12.500 euro waard is, want dan kan je terecht op Marktplaats.