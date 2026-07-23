Occasions worden goedkoper in NL en dat is niet per se goed nieuws

Een schappelijke occasion scoren in Nederland is een pijnlijke exercitie voor de portemonnee. Tweedehandsies zijn hier notoir duur, waardoor het niet heel vreemd is dat juist de importmarkt groeiende is. Maar er is goed nieuws, want de occassies worden goedkoper, blijkt uit een nieuw rapport.

Uit een markanalyse van BCA Europe blijkt dat de occasionprijzen in Nederland zich niet bepaald positief ontwikkelen in vergelijking met andere Europese landen. Over de eerste maanden van het jaar zijn konden de tweedehandsautoverkopers niet meekomen met de prijsstijgingen die hun concurrenten over de grens lieten zien. Het gaat hierbij met name om de prijsontwikkelingen voor EV's, die vooral in Frankrijk door het dak gingen.

EV's zijn duurder

Nederland kwam niet verder dan een index van zo'n 102 procent in vergelijking met het prijspunt van 1 januari dit jaar (100 procent). En dat terwijl Frankrijk doorstootte naar 107 procent en Duitsland en Zweden beiden de 104 aantikten. Opmerkelijk is ook dat Nederland op alle andere aandrijvingen de hardste daling heeft ingezet. Toch daalden prijzen in Duitsland en Italië gemiddeld nog iets harder.

Wat voor de rest opvalt is dan de populairste modellen in Nederland, de Lynk & Co 01, Tesla Model 3, VW Golf, VW Polo en de Volvo XC40, opmerkelijk hard in prijs daalden, soms tot wel bijna 20 procent. In andere landen schommelen prijzen van de populairste modellen veel meer, maar blijft de daling beperkt tot 5 tot 10 procent. Dit is enigszins te verklaren doordat de populairste auto's niet elektrisch zijn.

Er mist iets in de cijfers

Hoewel het rapport van BCA een beeld geeft van de recente marktontwikkeling, mist er wel fundamentele informatie om een duidelijke conclusie te trekken. Januari wordt als beginpunt genomen voor alle landen en alle aandrijflijnen, maar hierin wordt niet meegenomen wat de gemiddelde occasionprijzen in het land op dat moment waren. Het maakt het lastig om een echte vergelijking te maken, aangezien we hierdoor niet kunnen meetellen of de Nederlandse prijzen bovengemiddeld hoog lagen om mee te beginnen. Als dat het geval is, dan is een hardere neerwaartse correctie niet meer dan logisch in vergelijking met de rest van Europa.

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