Genesis klinkt voor sommige mensen nog relatief nieuw in de oren. Dat is ergens niet zo gek want de luxe tak van Hyundai staat pas sinds 2015 op zichzelf en is pas sinds dit jaar te krijgen in Nederland. Mocht je nu denken: 'dat zal wel weer zo'n saai luxe merk zonder sportiviteit worden'. Fout. Genesis is namelijk bezig met serieuze performance en laat dat op een mooie manier zien. In Italië. Op een bergweggetje.

De Magma GT mag eindelijk rijden

De Genesis Magma GT Concept kennen we al van zijn statische première tijdens de 24 uur van Le Mans in juni. Leuk natuurlijk, zo'n dikke auto op een podium, maar bij een middenmotor-GT wil je natuurlijk maar één ding: horen en zien dat-ie ook echt rijdt.

Dat gebeurde nu dus op de Mottarone. De Magma GT kreeg de 9 kilometer lange Strada Borromea voor zijn kiezen. Een kronkelende bergweg in de Italiaanse Alpen is natuurlijk de perfecte plek om deze GT even goed aan de tand te voelen.

Genesis houdt de technische details van de GT nog een beetje voor zichzelf, maar de boodschap is glashelder: dit moet echt een serieuze performance-auto worden. En met die lage, brede body ziet hij er in ieder geval niet langzaam uit.

De Skorpio heeft nog minder geduld met asfalt

Alsof één vette concept-car niet genoeg was, nam Genesis ook de X Skorpio Concept mee, en die is van een totaal ander kaliber dan de Magma GT.

De Skorpio is namelijk ontwikkeld met offroad-racing als inspiratie. Een tubular chassis, componenten voor heftige omstandigheden en een 1.115 pk sterke V8 maken toch wel erg duidelijk dat Genesis hier niet gewoon de zoveelste SUV laat zien.

Nog meer speelgoed

Genesis kwam daarnaast niet met alleen de twee concepten. Dat is natuurlijk te gewoon. Ook de GMR-001 Hypercar en de Genesis Box Buggy Concept waren gezellig mee. Die laatste is een technische demonstrator gebaseerd op technologie van Hyundai Motor Group-dochter Mobis.

De Tutto Bene Hillclimb zelf is trouwens geen klassieke wedstrijd ofzo. Er is geen kampioenschap, geen punten en blijkbaar ook geen reden om elkaar met een stopwatch de tent uit te jagen. Het evenement draait gewoon om auto's, techniek en vooral heel veel plezier. Dit jaar deden 85 bijzondere auto's mee op het 9 kilometer lange afgesloten parcours met uitzicht over het Lago Maggiore.

Genesis had daarmee een mooie plek gevonden om zijn toekomstplannen te tonen. Eén concept voor het asfalt, één voor het terrein en een hypercar ertussenin.

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