Oei: Volvo-fabriek produceert 90 procent minder dan gedacht

Volvo heeft na de twijfelachtige release van de EX90 ervaring met leveringsproblemen. Zulke problemen spelen nu weer op.

Dit keer is de EX60 de klos. De elektrische SUV tussen de 30 en 90 vindt zijn oorsprong in de Zweedse fabriek in Torslanda. Tenminste, als ie gebouwd wordt. Volvo meldt dat er per week zo’n 200 EX60’s uit de fabriek komen gerold. Dat zijn er 40 per werkdag. Is dat veel? Nee. Volvo was namelijk van plan om iedere week 2.000 EX60’s uit de fabriek te stampen. Een nulletje meer dus waardoor de fabriek maar op 10 procent van zijn beoogde kracht draait.

Waarom loopt de productie spaak?

Volvo vertelt niet wat er precies misgaat bij de bouw van de EX60. Online lezen we verhalen over problemen met het verwerken van de batterij en met de productie van de elektromotoren. Best belangrijke onderdelen als je het over een EV hebt. Een andere reden kan bij de manier van bouwen liggen. De EX60 is de eerste Volvo die wordt gebouwd middels megacasting , oftewel één groot stuk waar de vloer uit wordt gesneden. Het is te begrijpen als dat in het begin wat opstartproblemen brengt.

Het gevolg

Wij in Nederland en Europa hebben geen last van de problemen. De geplande productie voor hier blijft zoals die is. Het gaat om de uitbreiding naar andere markten, waaronder de Verenigde Staten. Het zijn dus vooral Amerikaanse Volvo-dealers voelen de klap. Volgens een Volvo-woordvoerder is de levering op korte termijn beperkt aan The States. EX60’s die dit jaar zouden komen, zullen pas begin 2027 arriveren aan de andere kant van de grote plas. De dealers moeten er in tussen maar proberen om de klanten rustig te houden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover