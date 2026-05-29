Oei, een hele ongemakkelijke naam keert terug

We hebben het wel eens over autonamen en het belang van weten welke naam je kiest. Veel merken kiezen oude namen deels voor de nostalgie, maar ook deels vanwege gemak. Soms kom je erachter dat een naam nogal ongemakkelijk is wanneer al duizenden auto's die naam dragen. Zoals Mitsubishi. Die naam, die een tijdje afwezig is, keert terug.

We hebben het dan over de bonkige SUV van Mitsubishi die je kan kennen als de Pajero. Een naam die voor ons niet zo bijzonder klinkt, of in ieder geval niet alsof er iets mis mee is. De naam komt van de pampakat die als Latijnse naam Leopardus Pajeros heeft. Lekker avontuurlijk, maar in Spaanstalige landen blijkt dat Pajero een andere betekenis heeft. Daar betekent 'Pajero' hetzelfde als 'rukker'. Oei. Voor de meeste markten in de beide Amerika's ging de Pajero dan ook Montero heten. Ook de Engelsen kregen een eigenlijk veel coolere naam dan Pajero, daar heette de bonkige Mitsubishi de Shogun.

Pajero keert terug

Toch lijkt het erop alsof Mitsubishi geen boodschap heeft aan de Spanjaarden. Nadat het gerucht al een tijdje rond ging is het dan nu officieel: Mitsubishi brengt de naam Pajero terug. Op een speciale teaserwebsite wordt de naam bevestigd en een klein stukje van het design. Het lijkt erop dat het dit keer niet een Renault Austral met een andere grille wordt. Mitsubishi belooft dat de naam Pajero ergens voor staat. Echt concreet wordt het nog niet, daarvoor moeten we nog even geduld hebben.

Pajero werd voor Mitsubishi een hele familie capabele offroaders. Naast de grote 'fullsize' modellen had je de iets SUV-achtigere Pajero Sport, evenals een kleinere Pajero Pinin (ontworpen door Pininfarina) en zelfs een Pajero Mini die in Japan als Kei Car verkocht kon worden. Misschien nog wel bekender dan al die modellen is het feit dat Mitsubishi mee ging doen aan de Dakar-rally vanaf de jaren '80 en de Pajero onoverwinnelijk wist te worden. Met 12 zeges is de Pajero nog steeds de meest succesvolle auto uit de Dakar-geschiedenis.

De straatversie van die auto heette de Mitsubishi Pajero Evolution. Die kun je dan weer kennen als een bijzondere, bijna Lancer Evo-achtige rallyauto op basis van de kleine Pajero. Die naam Pajero, die staat dus wel ergens voor. En voor rukker. Dus de Spaanse versie zal wel weer de Montero gaan heten.