Oei, ook deze klassieker begint prijzig te worden

Eén van de factoren die ertoe leidt dat auto's prijzig worden op de tweedehands markt, is schaarste. Kan een auto waarvan er toch ruim 200.000 zijn gebouwd dan ook zo schaars worden dat ze flink in de papieren lopen? Ja. De eerste Mazda MX-5 vereist nog geen tweede hypotheek, maar een ruim voldoende exemplaar moet volgens de verkoper toch een flinke duit opleveren.

Vergeet niet, het is inmiddels alweer 37 jaar geleden dat de eerste Mazda MX-5 debuteerde. Het was een verrassing voor een merk als Mazda maar qua timing een briljant idee. De Mazda MX-5 is namelijk een soort moderne interpretatie van de traditionele Britse simpele sportauto. Dat was vaak een roadster met een vrij basale motor, waar het lichte gewicht, RWD en de balans het werk deed qua rijplezier. Zo rond 1985 waren de meeste van die auto's uitgestorven en eigenlijk de hele markt qua kleine cabrio's lag op zijn gat. Mazda sprong daarin met een auto waarvan de designers goed keken naar bijvoorbeeld de Lotus Elan.

Mazda MX-5

Timing is één, maar goed je best doen helpt ook. Je kunt Mazda wel vertrouwen met een auto ook makkelijk in de omgang maken, waardoor een MX-5 een perfecte compagnon is die ook nog eens een bak lol kan bieden. Veel meer dan 135 pk moest je in geen enkele vorm verwachten, maar een wagengewicht van minder dan 1.000 kg vraagt om niet veel meer. De balans is precies 50/50 en ook al moet je je niet blind staren op dat als 'perfecte verdeling' (48/52 is eigenlijk beter), het zorgt voor een mix tussen voorspelbaar en speels. Er was maar één auto zoals de MX-5 en dat leverde op dat hij als nicheproduct toch als warme broodjes verkocht. Het uiterlijk werd ook iconisch: simpele lijnen, spitse neus dankzij klapkoplampen en lekker gebalanceerd met die vrij lange motorkap.

Toekomstige klassieker

Er wordt dus al jaren gesproken van de Mazda MX-5 als toekomstige klassieker en met een leeftijd van 37 is de vraag of 'toekomstig' nog wel van toepassing is. Zoals gezegd zijn er echter wel dusdanig veel MX-5's gebouwd dat je je afvraagt of er ooit sprake kan zijn van schaarste. Dan ken je de MX-5-populatie nog niet. Liefhebbers zien de auto vaak als een basis waarop verder gebouwd kan worden, waardoor standaard exemplaren zeker wel bijzonder worden. Of het roestspook komt binnen vallen, waardoor ook veel MX-5's een nieuw leven hebben als colablikje. Een goed gehouden exemplaar begint toch wel prijzen te bereiken waar de simpele aard van de auto hem een beetje dwars zit. Een MX-5 is zonder meer briljant, maar het feit dat je lange tijd voor een paar duizend euro eentje kon bemachtigen maakte hem nog briljanter. Die tijd ligt achter ons.

Mazda MX-5 NA op Marktplaats

Ja, we weten dat vraagprijs iets anders is dan waarde, maar we willen verkopers op Marktplaats ook niet volledig betichten van onzinbedragen uit de mouw schudden. De prijs van deze Mazda MX-5 NA op Marktplaats is fors. Dus proberen we even te kijken waarom die zo is. Het begint met de uitvoering die je wil: bouwjaar 1992, rood exterieur (wat rood niet roze is, dat helpt ook) en het betreft een Miata, geen MX-5. Dat klinkt semantisch (en is het ook), want 'onze' MX-5 heette Miata in de VS en Eunos Roadster in Japan. Dit is dus een Amerikaanse import.

Ondanks het begin van zijn carrière aan de overkant van de oceaan, is de Mazda MX-5 op Marktplaats van de eerste eigenaar. Die kocht hem in 1992 en verhuisde naar Nederland in 1994, waardoor de importdatum van dat jaar slaat op het moment dat hij meekwam als verhuisgoed. Het betreft de 1.6-versie met 116 pk, min of meer de basisversie. In Nederland wist hij tot zijn totale kilometerstand van nog geen 100.000 te komen. Het betreft 98.347 kilometer, wat voor een MX-5 helemaal geen probleem is. Alleen het is ook niet... compleet maagdelijk.

Datzelfde geldt voor de algehele staat van de Mazda MX-5 op Marktplaats. Netjes, maar zeker niet in ongebruikte concoursstaat. Her en der toch wat plekjes, vooral onder de auto is toch wel een geschiedenis te zien. Het is allemaal niet doorgerot, maar ook niet (oppervlakte)roestvrij. Dat maakt een auto eerlijk, helemaal als 'ie verder wel onaangepast is. Maar weet dat even wanneer je hoort wat 'ie kost.

Kopen

Die paar duizend knaken, dat is dus echt een ding van het verleden. De Mazda MX-5 op Marktplaats mag voor 17.900 euro naar de volgende eigenaar. Voor dat geld koop je tegenwoordig toch echt serieuze andere occasions en vraag je je af of de lol van een MX-5 voor deze prijs ook nog geld. Aan de andere kant, een klassiekerstatus zit er dik in. Neem dus snel een kijkje op Marktplaats en oordeel zelf.