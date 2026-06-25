Verenigde Staten verbieden Volvo-zuster om auto's te verkopen

We gaan ons niet richten op de wereldpolitiek vandaag - daar zijn we te Autoblog voor. Om het even samen te vatten: het is nog steeds een puinhoop. De gemoederen lopen nu vooral hoog op wanneer het aankomt op de tweedeling tussen de Verenigde Staten en China, die in elkaar bepaald geen bondgenoot zien. Het wordt opgelost met een welbekende maatregel: handelssancties. Dat zou Mercedes al de kop kosten, maar heeft nu officieel een automerk de das om gedaan in het land. De VS mag gedag zeggen tegen Polestar.

Dat laat Polestar weten aan onder meer Reuters. Het zustermerk van Volvo moet je niet meer zien als een afsplitsing van Volvo, maar zijn eigen ding. Daarmee is het dus voornamelijk een Geely-merk. U weet wel, van dat Chinese conglomeraat. Enter de regelgeving in de VS, die streng optreden tegen de Chinezen.

Software

Ergens ietwat vreemd, want Polestar en de VS zijn in theorie dikke vrienden. Sterker nog: de Polestar 3 wordt in de VS gebouwd. Het gaat echter om de software in de auto. De VS heeft regels opgelegd rondom de Connected Vehicle-zaken in de Polestars. De regels rondom data die gedeeld wordt met China zijn veel strenger geworden, tot een punt waar de Polestars de regels overtreden. Opvallend is trouwens dat Polestar zelf met het nieuws komt dat het voor hun 'onmogelijk' wordt om hun auto's te blijven verkopen in de VS, want het merk voelde de bui al hangen. Daar is dus geen verandering in gekomen.

Na modeljaar 2026 ten einde

Het betekent dat Polestar na modeljaar 2027, wat vanaf juli aanstaande is, niet meer mag verkopen in de Verenigde Staten. De Polestar 2, 3 en 4 worden momenteel verkocht in het land, maar dat eindigt dus allemaal en vrij direct. Bestaande Polestar-klanten worden echter niet in hun hemd gezet: het servicenetwerk blijft bestaan. De VS was overigens geen gigantische markt voor Polestar, want de Amerikanen waren verantwoordelijk voor zes procent van de totale verkopen van het merk. Europa is goed voor 78 procent.

En Volvo dan?

De regels die de Verenigde Staten implementeert rondom Chinese auto's hebben ook te maken met eigenaarschap. Daarmee zou je dus zeggen dat Volvo ook risico loopt, die zijn voor 50 procent in handen van China. Volvo heeft echter een deal kunnen maken met de VS, waardoor zij gewoon door mogen gaan met verkopen. Dat heeft ermee te maken dat Volvo de softwarekant vooral in Zweden doet, waardoor hun softwareveiligheid gewaarborgd kon worden. Dat is genoeg om Volvo wel veilig te stellen in de VS, terwijl het lijkt alsof Polestar daar niet aan mee kan doen.