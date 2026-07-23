Oei: Porsche gaat ruim 20 procent (!) van het personeel ontslaan

Gisteren heeft nieuwbakken Porsche-baas Michael Leiters aan de RvC vertelt hoe hij de toekomst van het automerk voor zich ziet. En die toekomst is niet al te rooskleurig. Porsche moet bezuinigen en zoekt de uitweg bij het personeelsbestand.

Boven op de eerder aangekondigde 3.900 schrapbeurten komen er de komende jaren nog eens 5.000 extra ontslagen bij. Daarmee verdwijnt 22 procent van het totale personeelsbestand van zo’n 40.000. Porsche zou komende maandag meer info geven over de plannen die tijdens de vergadering zijn gemaakt. Daaronder verwachten de experts ook salarisverlagingen. Het personeel dat overblijft zou niet hoeven vrezen voor hun job. Zij zouden een baangarantie tot 2035 krijgen.

Hoe slecht gaat het bij Porsche?

Jaar op jaar zijn de verkoopcijfers van Porsche aan het dalen. In 2023 werden er nog ruim 320.000 auto’s verkocht wereldwijd. In de eerste helft van dit jaar kwam Porsche tot ruim 122.000 verkopen. Je hoeft niet aan te nemen dat er een gigantische stijging komt, dus zal Porsche niet snel veel meer dan 250.000 euro verkopen dit jaar.

Waar de grootste klap valt, kun je wel raden: China. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Porsche er 14.501 auto’s, 32 procent minder dan een jaar eerder. Daarnaast gaat de goedscorende benzine-Macan met pensioen en de (elektrische) 718 komt dit jaar nog niet.

Hoe moet Porsche erbovenop komen?

De CEO van het 911-merk wil met de besparingen ervoor zorgen dat het merk aan 180.000 verkopen genoeg heeft om geen verlies meer te draaien. Dit moet lukken met een nieuwe benzine-Macan en grote SUV boven de Cayenne . Volgens Automobilwoche wordt er zelfs gesproken over een supercar als opvolger van de 918 Spyder . We hebben immers nog de Mission X-productieauto te goed. Deze plannen moeten allemaal concreet worden op 8 oktober van dit jaar. Dan geeft Porsche weer een strategiepresentatie. Heb jij er nog vertrouwen in?

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