Oei, RDW slaat flater met rijbewijzen

Gisteren stond in het teken van gemeenteraadsverkiezingen, maar intussen is een grof schandaal aan het licht gekomen. Dat mag natuurlijk niet overschaduwd worden. De RDW blijkt een pijnlijke fout gemaakt te hebben bij de nieuwe rijbewijzen. Al sinds juni vorig jaar staat er een fout op de rijbewijzen.

Vijfheerenland

Wat is er aan de hand? Iemand op LinkedIn merkte op dat de kaart die afgebeeld staat op de nieuwe rijbewijzen niet actueel is. En ja, daar staat een kaart van Nederland op. Die blijkt echter 7 jaar achter te lopen, want de gemeente Vijfheerenland is niet meegenomen.

Deze gemeente bestaat pas sinds 2019. Daarvoor waren het twee losse gemeenten: Leerdam en Zederik (dat bij Zuid-Holland hoorde) en Vianen (dat bij Utrecht hoorde). Vandaar dat de gemeentegrenzen nu anders lopen. De RDW doet nu gewoon alsof Vijfheerenland niet bestaat. Schandalig!1!!!

Burgemeester

Burgemeester Sjors Fröhlich hamert er al langer op dat veel kaarten gedateerd zijn. Hij heeft zelfs een vast adagium: “Foute kaart = taart.” Fröhlich was er dan ook als de kippen bij om te reageren op X: “Wij gaan er in 5heerenlanden vanuit dat deze omissie zsm wordt hersteld. (…) Voor de immateriële schade tot nu toe volstaat een kaart.”

Het is natuurlijk wel zo dat de nieuwe rijbewijzen al sinds juni in omloop zijn en de fout tot nu toe nog niemand was opgevallen. Ook de burgemeester Sjors Fröhlich niet. Dus misschien is het toch niet zo’n big deal.

De RDW gaat ook niet op stel en sprong de rijbewijzen aanpassen. Ze maken eerst de voorraad op, voordat er een versie met de juiste kaart komt. Het is wel toepasselijk dat dit aan het licht komt met de gemeenteraadsverkiezingen, die altijd in het teken staan van onbenullige kwesties.

Bron: RTL Nieuws