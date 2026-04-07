Oekraïense Atlas kan alles, behalve verkocht worden

Op papier is dit echt het ultieme speeltje: zes zitplaatsen, gigantische banden en de mogelijkheid om gewoon een meer in te rijden. In de praktijk? Blijkbaar niet genoeg om een koper te overtuigen.

Gebouwd voor het einde der tijden

De Atlas is typisch zo’n apparaat waarvan je denkt: dit kan toch niet gewoon te koop zijn? Gebouwd in Oekraïne en bedoeld om overal te komen waar wegen ophouden, lijkt hij nog het meest op een rare mix van een maanrover en een of ander apocalyptisch reddingsvoertuig. Grote ballonbanden, een hoekige koets, een aparte verschijning is het zeker.

Wat vooral leuk is aan de avontuurlijke Atlas? Hij kan niet alleen over rotsen kruipen, maar ook gewoon het water in rijden. Mocht je nu denken om erachter te gaan wakeboarden: dat wordt lastig. Met een topsnelheid van zo’n 7 km/u dobber je meer dan dat je daadwerkelijk vaart. Maar leuk is het vast.









Franse techniek

Onder die Batman-achtige buitenkant schuilt verrassend simpele techniek. De krachtbron is een 1,5-liter viercilinder turbodiesel van Renault, beter bekend als de K9K. Goed voor 90 pk en 220 Nm, cijfers die je misschien eerder verwacht in een Twingo dan in een rijdend amfibisch fort.

Maar eerlijk: de Atlas is natuurlijk niet gebouwd om mee te racen. Het beschikbare vermogen wordt via een handgeschakelde vijfbak naar alle vier de wielen gestuurd, compleet met sperdifferentiëlen. Daarnaast beschikt hij over een centraal bandenspanningssysteem en een waterpomp voor het geval er wat water binnenkomt tijdens het varen.









Binnenruimte met een missie

Binnenin is het minstens zo bijzonder. De bestuurder zit centraal, alsof je een soort commandant bent van je eigen expeditievoertuig. Daaromheen vind je drie rijen banken, goed voor zes personen die allemaal tegelijk kunnen nadenken over waarom zij niet zo'n toffe auto hebben als jij.

Te stoer voor z’n eigen prijskaartje

En toen kwam de realiteit. De Atlas werd aangeboden via Bring a Trailer, maar haalde de minimumprijs niet. Het hoogste bod bleef steken op 120.000 dollar (zo'n 104.000 Euro). Best een stevig bedrag.

Dat roept dan weer vragen op. Want hoe cool dit ding ook is, het blijft een product van een relatief onbekende fabrikant, niet straatlegaal, laten we eerlijk zijn, een tikje niche. Je koopt dit niet voor de boodschappen bij de supermarkt, tenzij die supermarkt zich aan de overkant van een moeras bevindt.

Zoals blijkt maar weer, zelfs een voertuig dat rotsen en rivieren overwint, is niet bestand tegen de genadeloze logica van vraag en aanbod.