Oekraïense cryptokoning is nieuwe mede-eigenaar van Spyker

Victor Muller heeft weer grootse plannen voor Spyker, maar dan moet hij wel iemand zo gek zien te krijgen om geld te schieten. Die heeft hij gevonden: een zekere Volodymyr Nosov is de nieuwe mede-eigenaar van het merk.

Nu denk je misschien: oh nee, is Victor weer in zee gegaan met Russische investeerders? Maar nee, Volodymyr Nosov is voor de afwisseling een Oekraïner. Samenwerken met de Russen is nu eenmaal vrij lastig te midden van internationale sancties.

Crypto

Als je cryptobro bent, ken je Nosov misschien, maar voor degenen die dat niet zijn moeten we hem toch even introduceren. De beste man is de oprichter van WhiteBit, een cryptobeurs opgericht in 2018. En nu heeft hij dus een belang genomen in Spyker.

Het persbericht vermeldt niet hoe groot het belang is, alleen dat het om een “aanzienlijk belang” gaat. Volodymyr Nosov wordt ook gepresenteerd als nieuwe mede-eigenaar van Spyker. Er zal ook een nieuw bedrijf gelanceerd worden genaamd Spyker Digital. Dit bedrijf gaat zich bezighouden met “digitale infrastructuur- en eigendomsoplossingen voor de premium automobielsector.” Wat dat ook moge betekenen.

De nieuwe auto

Allemaal leuk en aardig, maar wij willen natuurlijk gewoon nieuwe auto’s zien. Gelukkig gaat Spyker op Peabble Beach een nieuw model onthullen: de C8 Preliator XXV. ‘Nieuw’ mag je in dit geval met een korreltje zout nemen, want dit is waarschijnlijk gewoon een opgefriste versie van de C8 Preliator die Spyker 10 jaar geleden liet zien.

We weten alvast dat de auto een twin-turbo V8 krijgt, met zo’n 800 pk. Spyker mikt op een topsnelheid van maar liefst 350 km/u. De C8 Preliator had destijds een Audi V8, dus het is aannemelijk dat het om dezelfde motor gaat. Maar je weet het nooit bij Spyker. Voor hetzelfde geld is het een Koenigsegg V8.

Dat Spyker een gave concept car kan neerzetten geloven we inmiddels wel, maar de grote vraag is natuurlijk of er dit keer een productieversie komt. Wie weet gaat dat met behulp van cryptokoning Volodymyr Nosov lukken, maar we durven nog niet meteen enthousiast te worden.

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