Oekraïense én Poolse 5 Serie van de weg geplukt in Nederland

We gaan in dit artikel twee incidenten behandelen die eigenlijk volledig ongerelateerd zijn, maar wel duidelijke overeenkomsten hebben. Zowel de politie als de marechaussee berichtten gisteren namelijk op Instagram dat ze een E60 5 Serie met Oost-Europees kenteken staande hebben gehouden. De E60 had al een beetje een fout imago en dat wordt er op deze manier niet beter op.

Poolse 5 Serie

De marechaussee heeft in Limburg een Poolse 5 Serie van de weg geplukt. Deze viel op bij een grenscontrole. Vervolgens wilde de bestuurder niet stoppen en ging hij alleen maar harder rijden. Er werd een snelheid van 198 km/u na correctie genoteerd op de A76. In de praktijk reed de Bimmer dus gewoon harder dan 200.

Op basis van de vier uitlaten zou je misschien denken dat het om een heuse M5 gaat, maar die heeft andere uitlaten en een andere achterbumper. Het is dus gewoon een gepimpte normale 5 Serie. Uiteindelijk heb je ook helemaal geen M5 nodig om 200 km/u te kunnen rijden. De bestuurder is zijn rijbewijs logischerwijs kwijt, de auto mocht hij nog wel houden.

Oekraïense 5 Serie

Gisteren werd er nóg een E60 5 Serie van de weg geplukt, dit keer met Oekraïens kenteken. Dat was ook meteen het probleem. De bestuurster woont al sinds 2023 in Nederland en reed nog vrolijk met een Oekraïens kenteken rond. Die had na uiterlijk 185 dagen al vervangen moeten worden door een geel exemplaar. Dit wordt een pijnlijk verhaal, want de eigenaar of eigenaresse kan een forse naheffing verwachten van de bpm en wegenbelasting.

Foto’s: Marechaussee Limburg en Verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant

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