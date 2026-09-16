Tesla heeft iets uit te leggen over de Cybercab

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Het leek er nooit van te komen, maar de Cybercab rijdt dan eindelijk rond. Niet overal natuurlijk want de stuur/pedaal-loze auto zit nog volop in de testfase. Toch schijnt hier een probleem mee te zijn. De toezichthouder wil namelijk graag weten hoe Tesla precies heeft vastgesteld dat het bestuurder loze ding aan de bestaande veiligheidsregels voldoet. En als je geen stuur en/of pedalen hebt, is dat best een interessante vraag.

Geen stuur, geen pedalen, geen probleem?

De Cybercab is Tesla's antwoord op de vraag hoe een auto eruitziet als je de bestuurder gewoon weg laat. Een stuur en pedalen zijn dan dus overbodig. De auto is immers gemaakt om lekker zelf rond rijden. Hartstikke modern, totdat je het Amerikaanse regelboek erbij pakt.

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) is daarom een zogenoemde Audit Query gestart naar Tesla's positieve zelfcertificering. Dat klinkt formeel enzo, maar het betekent eigenlijk gewoon dat de Amerikaanse verkeerswaakhond even rustig wil kijken waarom Tesla ervan overtuigd is dat de Cybercab aan alle toepasselijke Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) voldoet. Best logisch.

En nee, NHTSA heeft daarmee niet vastgesteld dat Tesla meteen iets fout heeft gedaan. Het wil vooral de onderbouwing zien. Tesla mag dus uitleggen welke technische gegevens, procedures en interpretaties zijn gebruikt om de Cybercab als compliant te verklaren.

Het regelboek is een beetje ouderwets

En daar wringt het een beetje. De Cybercab is namelijk ontworpen voor een toekomst waarin een mens niet meer achter het stuur hoeft te zitten, terwijl sommige bestaande veiligheidseisen nog behoorlijk enthousiast uitgaan van het bestaan van zo'n mens.

NHTSA wil daarom onder meer weten of Tesla bepaalde traditionele FMVSS-eisen gewoon als niet van toepassing op een autonome auto heeft beschouwd. De toezichthouder kijkt daarmee niet alleen naar het eindproduct, maar ook naar de manier waarop Tesla überhaupt tot zijn certificering is gekomen.

Dat is natuurlijk extra interessant omdat NHTSA zelf toevallig bezig is om de regelgeving voor autonome voertuigen te moderniseren. De Amerikaanse instantie werkt onder andere aan regels rond rempedalen, ruitenwissers, verlichting en achteruitkijkspiegels.

Alleen zijn die nieuwe regels er dus nog niet. Tot die tijd gelden gewoon de huidige voorschriften. De Cybercab is dus een auto uit de toekomst die een beetje door een regelboek uit het verleden moet worden beoordeeld.

Tesla mag het gaan uitleggen

De timing is trouwens ook nogal typisch. Tesla heeft de Cybercab al commercieel ingezet in Austin, Texas, waarna NHTSA de certificering onder de loep neemt.

De toezichthouder heeft dus geen moeite met autonome auto’s op zich. Tesla moet alleen nog even uitleggen waarom zijn interpretatie van de huidige veiligheidsregels volgens het bedrijf klopt.

Dus eigenlijk: Tesla heeft een auto gebouwd die geen bestuurder nodig heeft. Maar voor de Amerikaanse papierwinkel blijkt er voorlopig nog gewoon een mens nodig te zijn die uitlegt waarom dat allemaal mag. Het is ook allemaal wat.