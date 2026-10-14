FIA-baas bevestigt: Formule 1 gaat weer V8-motoren gebruiken

De F1 is nog maar net bezig met de volledig nieuwe motorformule en er wordt alweer over de volgende gesproken. En niet meer alleen in de wandelgangen. FIA-eindbaas Mohammed Ben Sulayem deed tijdens de presentatie voor de Grand Prix van Rwanda namelijk een uitspraak waar we toch stiekem allemaal op hopen: de V8 keert terug naar de Formule 1. YES!

Zei hij dat nou echt?

De FIA-president had het tijdens zijn presentatie uitgebreid over de toekomst van de Formule 1. Ook hij begrijpt natuurlijk dat coureurs en fans niet overal even blij zijn met de richting waar de sport heen gaat. Uiteraard kwam daarbij de volgende generatie motoren ter sprake, en daar liet de beste man misschien iets meer over los dan de bedoeling was.

De nieuwe V8-motor moet in 2030 worden geïntroduceerd.

Ergens is dat best opmerkelijk want de FIA had het eerst nog over 2031. Daarnaast was de huidige motorformule juist bedacht om meer fabrikanten naar de F1 te lokken. Maar goed, we gaan hier niet over klagen toch?

In de video is te zien dat Ben Sulayem zich tijdens zijn enthousiasme over de terugkeer van de V8 toch wel lijkt te beseffen dat die misschien iets meer informatie had gegeven dan eigenlijk de bedoeling was. Hij begon over de introductie van de V8 in 2030 en linkte die meteen aan de eerste Grand Prix van Rwanda. Gevolgd door: “Misschien had ik dit nog niet tegen de pers moeten zeggen.” We vergeven het je Mohammed.

Lichter, goedkoper en luider

Max Verstappen heeft eerder ook al aangegeven hoe je de F1 weer leuk zou kunnen maken, ook voor de rijders. Gewoon weer een V8 in plaats van al die hybride V6 turbo onzin. Ben Sulayem lijkt deze mening te delen en zegt dat de auto's ongeveer 80 kilogram lichter zullen worden. Ook zal er minstens 50 procent worden bespaard op de kosten voor ontwikkeling en de motor zelf.

Daarnaast wordt ook een belangrijk aspect van de F1 opgelost: het geluid. De 1,6-liter V6-turbomotoren die we nu gebruiken zijn technisch echt wel indrukwekkend, maar er zijn genoeg fans die het oorverdovende geluid van de oude V8's en V10's missen. Inclusief ondergetekende.

De nieuwe krachtbron zal ook een ander praktisch probleem oplossen. De huidige motoren zijn natuurlijk sterk afhankelijk van de elektrische energie. De rijders kunnen daardoor op de rechte stukken enorm veel snelheid verliezen want het elektrische sap op is. Door dit allemaal eenvoudiger te maken hoopt de FIA dit soort situaties te verminderen.

De timing is natuurlijk wel toevallig. Rwanda heeft net een tienjarig contract binnen voor een eigen Grand Prix en krijgt daarvoor een gloednieuw circuit bij Bugesera. Daarmee komt de Formule 1 voor het eerst sinds 1993 weer naar Afrikaland.

Als Ben Sulayem inderdaad het boekje heeft opengedaan, krijgt Rwanda dus meteen een geweldige primeur: de eerste Formule 1-race met de nieuwe V8.

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