Oeps: kind rijdt Mercedes dwars door eigen beursstand in Parijs

Op de Paris Motor Show kon je naast tal van concepten en Chinezen ook kennismaken met wat Mercedes-modellen. Eén kind nam die uitnodiging wel heel letterlijk.

In een video die op social media rondgaat zien we hoe de elektrische Mercedes VLE in de achterwand van de stand beukt en een gat creëert. Een Mercedes-voorlichter komt net te laat om de botsing te voorkomen en reageert zichtbaar teleurgesteld. De bestuurder blijkt een kind te zijn die duidelijk geschrokken is. Volgens aanwezigen raakte gelukkig niemand gewond.

Op foto’s op Reddit zien we de aftermath van het incident en wordt er gesproken over de aansprakelijkheid. Kennelijk zijn er mensen die het kind de schuld geven, maar een betere vraag is: waarom mag een showmodel überhaupt rijden op een beurs? Je weet van tevoren dat er ook kinderen aan boord kruipen en omdat het kinderen zijn, gaan ze aan alle knoppen zitten.

Daarbij, de oplossing is er al. Moderne auto’s hebben tentoonstellingsmodi waardoor alle systemen werken, maar je niet kunt rijden. Het legt ook een probleem van de EV bloot. Je weet nooit helemaal zeker of de auto nou ‘aan’ staat of niet. Bij de ene elektrische auto moet je nog op een knop druk voor je kunt rijden, bij de ander is instappen voldoende.

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