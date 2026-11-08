Oeps: Lando Norris is iets te enthousiast met zijn fles champagne

Lando Norris heeft zojuist de GP van Brazilië 2026 gewonnen. Hij wilde dit vieren op zijn eigen manier, maar dat liep lachwekkend verkeerd.

Norris slaat sinds zijn eerste podium zijn fles mouserende wijn hard op de vloer om er vervolgens zijn F1-collega's mee onder te spuiten. In Brazilië lukt dat niet. De racewinnaar slaat zijn fles dermate hard op de vloer dat de volledige onderkant van de fles verandert in een grote boel scherven. Gelukkig kan ie er zelf om lachen.